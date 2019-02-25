На "Оскаре" назвали лучшую киноленту года

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Девяносто первая церемония вручения наград Американской киноакадемии прошла в Голливуде.

Премию "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий" получила картина американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга".

Фильм основан на реальных событиях. Кинолента рассказывает историю путешествия джазового музыканта Дона Ширли и его водителя Тони Липа по югу США в 1962 году. В пути они используют путеводитель по безопасным для афроамериканцев местам, который называется "Зеленой книгой".

За звание лучшей картины в этом году боролись восемь работ: "Зеленая книга", "Рома", "Фаворитка", "Черная пантера", "Власть", "Черный клановец", "Звезда родилась", "Богемская рапсодия".

"Зеленая книга" ранее завоевала приз гильдии продюсеров США.

Отметим, впервые за 30 лет церемония награждения "Оскара" прошла без ведущего — награды вручали приглашенные знаменитости. Лучшим режиссером был признан Альфонсо Куарон (фильм "Рома"), лучшим актером — Рами Малек (фильм "Богемская рапсодия"), лучшей актрисой — Оливия Колман (фильм "Фаворитка").