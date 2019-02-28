В Узбекистане напишут Национальную энциклопедию журналистики

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. В Университете журналистики и массовых коммуникаций презентовали проект "Национальная энциклопедия журналистики Узбекистана". Об этом сообщает Централизованное новостное агентство Узбекистана.
"Работа предстоит долгая и кропотливая, хронологические рамки издания: от начала XIX до XXI веков, от первых узбекских журналистов до наших современников. Забытые имена великих основателей узбекской журналистики соседствуют с современными сетевыми средствами массовой информации", - рассказал ректор университета Шерзодхон Кудратходжаев.
Также в справочник включена информация о некоторых мировых СМИ. В издании много материалов, посвященных истории журналистики.
Кроме того, в энциклопедии можно найти статьи по технологиям СМИ, а также законодательству, регулирующему функционирование массмедиа в Узбекистане.
Первый том энциклопедии опубликуют к 2020 году. Предварительно запланировано издание трех томов. Авторы издания также хотят создать аудио- и видеоверсии энциклопедии.