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Корона победительницы конкурса красоты (архивное фото)

Коса, усьма и стыд узбекской королевы: как выбирали первую "Мисс-Ташкент"

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Культура
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Накануне Международного женского дня Sputnik пообщался с первой "Мисс-Узбекистан" Наргизой Олимовой, которая решилась участвовать в конкурсе красоты не ради собственной славы, а для прославления всех узбекских девушек.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik, Дильшода Рахматова. Наргиза Олимова — первая и единственная "Мисс Узбекистан". Конкурс, принесший ей Гран-при, назывался "Ташкентская красавица" и проходил в 1989 году. О том, через что пришлось пройти простой узбекской девушке, чтобы завоевать этот титул, и почему она до сих пор не считает себя "королевой", Наргиза-опа рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik.

"В Узбекистане разве нет своих красавиц?"

В 1988 году при поддержке комсомольских организаций в СССР впервые состоялся конкурс "Московская красавица-88". Советские СМИ писали тогда, что это было яркое, неожиданное событие с легким налетом скандальности и красивой жизни". "Королевой Узбекской ССР-1988" тогда была объявлена красотка из Донецка.

Участницы Первого конкурса красоты Московская красавица-88
© Sputnik / Владимир Родионов
Участницы Первого конкурса красоты "Московская красавица-88"

Узнав об итогах всесоюзного конкурса, следившая за новостями Наргиза, которой в то время было 21 год, возмутилась тому, что узбекская "королева красоты" была выбрана не из числа коренных представительниц республики.

"Как это так? В стране выбирают "Королеву Узбекистана", а победительницей объявляют девушку из Донецка!? А что, в Узбекистане не нашлось красавиц?", — возмущалась девушка в местном комитете комсомольской организации, которая и организовала это мероприятие.

"Я не националистка, но мне тогда стало очень обидно за наш народ", — признается Наргиза спустя 30 лет после тех событий.

Финалистки I-го Московского конкурса красоты
© Sputnik / Масляев
Финалистки I-го Московского конкурса красоты 1988 год
Представитель Комсомола очень внимательно выслушал девушку и в конце беседы поинтересовался, не хочет ли она сама принять участие в следующем конкурсе красоты. Не имевшая понятия о строгих законах индустрии моды и вообще о правилах отбора, но горевшая желанием показать миру настоящую узбекскую красоту, Наргиза с большой охотой согласилась. Впрочем, очень скоро она сама пожалела о столь смелом шаге.

"Позор", ажиотаж и платье за ночь

Олимова призналась, что в те годы решиться на участие в подобных конкурсах было сродни самоубийству. В традиционном восточном обществе, тем более в советское время, узбекская девушка никогда бы не вышла на сцену, показывая всем своим видом: "любуйтесь, вот я, красавица".

"У нас менталитет совсем другой. Во-первых, восточные девушки робкие, стеснительные, их так воспитывают с самого детства. Во-вторых, в те времена участие в подобных мероприятиях порицалось обществом: многие считали это позором для семьи девушки", — пояснила Наргиза-опа.

Но решение принято — отступать некуда. После телефонной беседы с представителем Комсомола Олимову пригласили в Центральный дом молодежи для обсуждения дальнейшей подготовки к конкурсу. По требованию Наргизы из программы убрали выход девушек в купальниках, заменив его на дефиле в национальных костюмах.

Первая Мисс-Узбекистан Наргиза Олимова в театральном костюме
Фото из личного архива Наризы Олимовой
Первая "Мисс-Узбекистан" Наргиза Олимова в театральном костюме

© Фото: Тамила Ходжаева / facebook
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Несмотря на существовавшие традиции и скованность, кастинг на конкурс 1989 года вызвал огромный ажиотаж в республике — заявки на участие подали свыше 600 девушек. Заперты запретами, а стать "красой Ташкента" мечтали многие.

Наргиза успешно преодолела три отборочных тура и добралась до финала, в котором ей противостояли десять соперниц. Предстояло самое сложное — пройтись по подиуму в разных нарядах, ответить на вопросы жюри и станцевать под любую выбранную мелодию.

"Заключительный этап конкурса проходил в здании Госцирка. Зал был переполнен, свободных мест не осталось даже на ступеньках. Я не ожидала, что мероприятие вызовет такой интерес", — вспоминает Наргиза Олимова.

При этом она призналась, что до финала не воспринимала всерьез конкурсные испытания и даже не готовилась к ним. Да и на решающее выступление девушка планировала прийти непосредственно в назначенное для этого время, выполнить полагающиеся задания, а там будь что будет. Участниц разделили на три группы, каждая из которых выступала в свой день. Наргиза попала в заключительную. На соперниц она смотреть не хотела, но любопытство все-таки взяло верх, и Олимова пришла накануне собственного выступления в Госцирк, чтобы понаблюдать за конкурентками.

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Каково же было ее удивление, когда она увидела, насколько тщательно готовились к каждому этапу другие конкурсантки. Режиссером мероприятия Бахтиер Сайфуллаев (нынешний министр культуры Узбекистана), увидев Наргизу, удивился, что она тут делает. В то время как другие участницы уже 10 дней старательно репетировали свои танцы и выходы, эта самонадеянная особа ни разу не появилась.

"Тебе завтра можно вообще не приходить. Тут все уже отрепетировали свои номера, а ты только испортишь своим выступлением весь общий сценарий. У тебя даже музыка не выбрана, а про танец я вообще молчу", — приводит гневные слова режиссера "Мисс-Узбекистан".

Наргиза Олимова, первая Мисс Ташкента
Sputnik / Дильшода Рахматова
Наргиза Олимова, первая "Мисс Ташкента"
Впрочем, девушка ничуть не смутилась от замечаний, но подумала, что все-таки стоит позаботиться о решающем выступлении, хотя до конца не понимала, как к красоте вообще можно готовиться?.

Словно нерадивая студентка накануне экзамена, Наргиза бросилась готовиться к финальному этапу. Выпросив у мамы атласную ткань, припрятанную в сундуке для приданого, поздним вечером побежала к швее. Таджихан-опа, которая шила сценические костюмы для артистов легендарного ансамбля "Бахор", где работала Олимова. Рассказала ей про решающий день на конкурсе, про забитый зрителями зал Цирка и свое отчаяние, от того, что нет подходящего наряда. Швея согласилась за ночь сшить платье.

Оставалось решить вопрос с музыкой для танца. Главное было не как танцевать — с этим никаких проблем не было, а что предложить зрителю и жюри, чтобы покорить их сердца. 

"Другие девушки под руководством режиссера конкурса даже ходили на радиостанцию, чтобы там выбирать себе музыку. Упустив такую возможность, я решила танцевать под песню "Сарбон" уже тогда знаменитого певца Шерали Джураева. У меня был сценический костюм, который идеально подходил под эту песню", — продолжает рассказа Наргиза-опа.

Королева настоящей красоты

Утром, когда Олимова пришла в Цирк, первым кого она увидела были десятки парикмахеров и гримеров, суетившихся вокруг девушек-участниц. Наргиза с недоумением прошла мимо.

"Боже, это же конкурс красоты, зачем им гримироваться. Мы разве сюда не настоящую красоту показывать пришли", — подумала девушка в тот момент.

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Она вспоминает, что дома всегда красила брови усьмой, а волосы просто расчесывала и заплетала в одну косу. В таком вот виде Олимова и вышла на свое главное выступление в жизни, разве что носик легонько припудрила. 

"Первым номером был показ национальной одежды. Когда настала моя очередь, я вышла на сцену в сшитом Таджихан-опа атласном платье и в туфлях на высоких шпильках. Для танца выбрала роскошный национальный наряд шитый золотом и туфли на шпильках. Больше всего боялась упасть на ступеньках. После первых звуков песни и моих грациозных движений публика воскликнула от восторга и зааплодировала. Я почувствовала вкус успеха", — не без волнения и гордости отметила Наргиза Олимова.

Первая Мисс-Узбекистан Наргиза Олимова и финалистки конкурса красоты 1989 года
Фото из личного архива Наргизы Олимовой
Первая "Мисс-Узбекистан" Наргиза Олимова и финалистки конкурса красоты 1989 года
Объявлять результаты конкурса начали с третьего места. Уже назвали и лауреатов первой степени, а имени нашей героини так и не прозвучало. Когда девушка уже смирилась с бесславным итогом, жюри огласили свой вердикт: "Сегодня наша королева —Наргиза Олимова".

"Я застыла в изумлении, не веря в то, что произошло, и вижу, как Таджихан-опа со слезами на глазах и с огромным букетом кинулась на сцену, чтоб поздравить меня", — рассказывает "Мисс-Узбекистан".

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Победительнице конкурса от имени ЦК Комсомола вручили диковинную по тем временам и очень дорогую вещь — видеомагнитофон, который она тут же передала детскому дому, а вместо полагавшейся путевки в Германию попросилась в Индию, чтобы своими глазами наконец-то увидеть священный и величественный Тадж-Махал.

Газетная вырезка с заметкой о Наргизе Олимовой
Фото из личного архива Наргизы Олимовой
Газетная вырезка с заметкой о Наргизе Олимовой
Речь Наргизы Олимовой произвела на зрителей не менее яркое впечатление, чем само выступление.

"Для меня каждая узбекская женщина – это и есть королева. Посмотрите, сколько их сегодня трудится на наших полях. Их кожа высохла и потрескалась под солнечными лучами, на лицах преждевременные морщины. И все это потому, что они не сидят дома, а работают. Если бы у них было свободное время, чтобы хоть часик уделить внимание себя, то вы бы сегодня видели самых настоящих красавиц. Они вырастили для нас те самые фрукты и овощи, которые мы сегодня едим здесь, в городе, и благодаря чему мы красивы и здоровы. Поэтому мне стыдно, стоя здесь, называть себя королевой. Я своим участием всего лишь хотела доказать, что и в Узбекистане есть настоящие красавицы", — пересказала Наргиза-опа свою пламенную речь тридцатилетней давности. Ей аплодировал весь зал.

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Разумеется, наутро после такого триумфа она проснулась знаменитой. Олимову, кончено, знали как артистку балета, но когда первые полосы республиканских и городских газет "Правда Востока", "Вечерний Ташкент" и других вышли с заголовком "Королева Ташкента", для девушки наступил по-настоящему звездный час.

"Все на улице узнавали, показывали пальцем и говорили: "Мы вас знаем". Эта известность накладывала огромную ответственность, ведь каждый поступок, каждый жест, каждое слово приходилось серьезно обдумывать", — поделилась Олимова.

Обложка журнала Молодая смена с первой Мисс-Узбекистан Наргизой Олимовой
Фото из личного архива Наргизы Олимовой
Обложка журнала "Молодая смена" с первой "Мисс-Узбекистан" Наргизой Олимовой
Победительнице конкурса красоты тут же посыпались предложения от кинематографистов. Наргиза-опа сыграла несколько ролей в кино, но продолжать актерскую карьеру не стала. Главную красавицу республики ждали заоблачные перспективы — ее приглашали на работу стюардессой в "Узбекистон Хаво йуллари", но она отказалась. После ошеломительного успеха Олимова долгие годы принимала участие в торжественных государственных мероприятиях и благотворительных акциях в качестве "Мисс-Узбекистан". 

В 2009 году она окончила Академию госуправления при президенте РУ и теперь занимается сохранением и возрождением узбекского классического танца.

Наргиза Олимова, первая Мисс Ташкента
Sputnik / Дильшода Рахматова
Наргиза Олимова, первая "Мисс Ташкента"
С 1989 года в Узбекистане подобных мероприятий больше не проводились. Сама обладательница титула после победы заявила, что в стране нет необходимости в конкурсах красоты, да и мало кто из узбекистанок согласится пойти на кастинг. Так и осталась Наргиза Олимова первой и единственной "Королевой Ташкента".

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, красота, конкурс красоты, Конкурс, женщина



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