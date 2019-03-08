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Роман узбекского писателя Измаилова удостоился премии ЕБРР

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Культура
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Первый роман, переведенный с узбекского на английский получил премию в размере 20 тысяч евро.

ТАШКЕНТ, 8 мар - Sputnik. Роман узбекского писателя Хамида Измаилова "Танец дьяволов" получил премию ЕБРР по литературе за 2019 год, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Европейского банка реконструкции и развития.

"Это – первый роман, переведенный с узбекского языка на английский… Премию в размере 20 тысяч евро поделят между собой автор романа и переводчик", - сообщает ЕБРР.

Роман был переведен на английский Дональдом Рейфилдом совместно с Джоном Фаншоном.

"Разделяемая поровну между автором и переводчиком премия пропагандирует искусство перевода и исключительное богатство, глубину и многообразие литературного творчества в странах операций банка", - поясняет ЕБРР.

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CC0 / pixabay
Узбекистанец Хамид Исмаилов вышел в финал литературной премии ЕБРР

Лауреатом литературной премии ЕБРР в 2018 году стал турецкий писатель Бурхан Сенмез с романом "Стамбул, Стамбул". Среди финалистов в том числе был российский писатель Борис Акунин с книгой "Весь мир — театр" из цикла приключений Эраста Фандорина.

Роман "Танец дьяволов" рассказывает историю живущей в 19 веке куртизанки, которая плетет интриги при дворах и в гаремах узбекских эмиров и ханов в то время, когда Великобритания и Россия соперничают за влияние в этом регионе. Параллельно произведение повествует о злоключениях известного узбекского писателя и диссидента, ставшего жертвой советских властей в конце 1930-х годов.

Хамид Исмаилов – узбекский журналист и писатель, живущий в Великобритании, Дональд Рейфилд – почетный профессор русского и грузинского языков в Лондонском университете Queen Mary, специально выучивший узбекский язык, чтобы перевести роман "Танец дьяволов", отмечает ЕБРР. Джон Фарндон является в настоящее время стипендиатом Королевского литературного фонда по литературному творчеству, преподает литературу в Лондонской школе искусств Сити и гильдий.

Теги:
Великобритания, Великобритания, Художественная литература, Узбекская литература, Литература, Литература, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, премия, книги, Книги



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