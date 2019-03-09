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Это было жарко: певец Emin выступил в Ташкенте - видео

© Фото: Emin / instagram
Культура
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Концерт прошел во дворце "Дружба народов", зрители услышали все главные хиты.

ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Азербайджанский певец Эмин Агаларов (Emin) устроил незабываемый праздник ташкентцам, а особенно женской половине столицы, дав концерт в столице накануне 8 Марта.

Концерт прошел во дворце "Дружба народов".

Исполнитель выложил на своей странице в instagram фото-и видеоотчеты своего выступления. Судя по всему, и публика, и сам певец остались довольны концертом.

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Magic Tashkent ✊🏼✊🏼✊🏼 thank you 🙏🏽😀 #goodlovetour2019

Публикация от eminofficial (@eminofficial)

Как признался сам Emin, он не ожидал столь теплого приема.

"Ташкент, признаюсь честно, я не ожидал такого приёма! Это просто невероятно, ваша энергетика заряжает! Спасибо каждому, кто пришёл и провёл этот вечер с нами", - написал он.




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