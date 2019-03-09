Это было жарко: певец Emin выступил в Ташкенте - видео

ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Азербайджанский певец Эмин Агаларов (Emin) устроил незабываемый праздник ташкентцам, а особенно женской половине столицы, дав концерт в столице накануне 8 Марта.

Концерт прошел во дворце "Дружба народов".

Исполнитель выложил на своей странице в instagram фото-и видеоотчеты своего выступления. Судя по всему, и публика, и сам певец остались довольны концертом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Magic Tashkent ✊🏼✊🏼✊🏼 thank you 🙏🏽😀 #goodlovetour2019 Публикация от eminofficial (@eminofficial) 7 Мар 2019 в 12:30 PST

Как признался сам Emin, он не ожидал столь теплого приема.

"Ташкент, признаюсь честно, я не ожидал такого приёма! Это просто невероятно, ваша энергетика заряжает! Спасибо каждому, кто пришёл и провёл этот вечер с нами", - написал он.