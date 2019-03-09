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Умер российский актер Владимир Этуш

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Любимому актеру было 96 лет. Точная причина смерти пока неизвестна.

ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. В субботу, 9 марта, скончался российский актёр театра и кино Владимир Этуш.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе  Театра имени Вахтангова.

Артист умер на 97-м году жизни.

Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве.

Актер снялся более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".

© Sputnik / РИА Новости
Актеры Владимир Этуш (слева) в роли Саахова и Фрунзик Мкртчян (справа) в роли Джабраила в художественном фильме "Кавказская пленница" (режиссер Леонид Гайдай).

С началом войны Этуш добровольцем ушел на фронт. В составе стрелкового полка сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Награжден орденом Красной звезды и медалями.

Кадр из фильм "Иван Ваисльевич меняет профессию"
Владимир Этуш в роли товарища Шпака

В 1943 году получил тяжелое ранение и был комиссован, после чего вернулся в Щукинское училище, которое окончил в 1945-м. Его сразу же приняли в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. На этой сцене Этуш проработал всю жизнь — более семидесяти лет.

© Sputnik / Александр Макаров
Сцена из спектакля итальянского драматурга Карло Гоцци "Принцесса Турандот".

Этуш является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года. Награжден театральными премиями "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000), "Звезда Театрала" (2008, 2012, 2016).

 

Теги:
смерть, актер, Москва



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