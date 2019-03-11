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Узбеки снова покоряют Песни на ТНТ: певица Сайора прошла во второй тур

Узбеки снова покоряют "Песни" на ТНТ: Сайора прошла во второй тур

© Instagram/sayyoramusic
Культура
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Будучи истинно творческим человеком, Сайора пережила депрессию, больше десяти лет ее ничто не вдохновляло на создание новой музыки, и только перезагрузка в Нью-Йорке помогла ей реанимировать свой талант.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. И снова узбеки покоряют российскую сцену: певица из Узбекистана Сайора прошла в следующий этап второго сезона шоу "Песни" на ТНТ.

Молодая девушка исполнила композицию "Бегу к тебе", музыку к которой она написала сама.

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Публикация от Sayyora (@sayyoramusic)

Будучи истинно творческим человеком, Сайора пережила депрессию, 12 лет ее ничто не вдохновляло на создание новой музыки, и только перезагрузка в Нью-Йорке помогла ей реанимировать свой талант.

Sayyora нашла свое вдохновение в метро мегаполиса, а теперь хочет реализовать себя на проекте "Песни".

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Публикация от Sayyora (@sayyoramusic)

Напомним, что в первом сезоне музыкального шоу победителем стал узбекистанец Олег Терновой (Terry). Артист получил пять миллионов рублей и контракт с лейблом BlackStar.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, YouTube, видеоролик, Видео, телеканал ТНТ, ТНТ, музыкальный проект, Популярная музыка, музыканты, музыкант, музыка, Музыка, певица, песни



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