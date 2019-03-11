Узбеки снова покоряют "Песни" на ТНТ: Сайора прошла во второй тур

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. И снова узбеки покоряют российскую сцену: певица из Узбекистана Сайора прошла в следующий этап второго сезона шоу "Песни" на ТНТ.
Молодая девушка исполнила композицию "Бегу к тебе", музыку к которой она написала сама.
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Будучи истинно творческим человеком, Сайора пережила депрессию, 12 лет ее ничто не вдохновляло на создание новой музыки, и только перезагрузка в Нью-Йорке помогла ей реанимировать свой талант.
Sayyora нашла свое вдохновение в метро мегаполиса, а теперь хочет реализовать себя на проекте "Песни".
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Напомним, что в первом сезоне музыкального шоу победителем стал узбекистанец Олег Терновой (Terry). Артист получил пять миллионов рублей и контракт с лейблом BlackStar.