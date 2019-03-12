18:46 12 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Торжественное открытие Недели Узбекистана в МГИМО

Пловом накормят, о традициях расскажут: в МГИМО проходит Неделя Узбекистана

© Узбекский клуб МГИМО
Культура
Получить короткую ссылку
7210

В программе лекции, творческие встречи, кинопоказы и знакомство с национальной кухней Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) стартовала Неделя Узбекистана, организованные студентами при поддержке Посольства Узбекистана в России.

В программе недели лекции, мастер-классы и творческие встречи. Например, в среду, 13 марта перед студентами выступит трехкратный олимпийский чемпион в борьбе Артур Таймазов, а в четверг состоится лекция о современной обстановке в Центральной Азии и интересах России в регионе. 

Кроме того, пройдет показ знаменитого фильма Шухрата Аббасова "Ты не сирота". 

На церемонии открытия Недели Узбекистана несколько творческих коллективов исполнили узбекские танцы и песни. Также гости смогли попробовать знаменитые узбекские блюда: плов, салат ачик-чучук, чак-чак и сухофрукты. 

Торжественное открытие Недели Узбекистана в МГИМО
© Узбекский клуб МГИМО
Торжественное открытие Недели Узбекистана в МГИМО

Завершится знакомство с культурой Узбекистана большим концертом, на котором ждут посла республики в России Ботиржона Асадова и ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

Прийти на большинство мероприятий Недели Узбекистана в МГИМО могут все желающие, для этого нужно будет только пройти регистрацию.

Торжественное открытие Недели Узбекистана в МГИМО
© Узбекский клуб МГИМО
Торжественное открытие Недели Узбекистана в МГИМО

Филиал Московского государственного института международных отношений в Ташкенте откроется в сентябре этого года.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
Проснись, Neo: как выглядит новый лайнер Airbus для Узбекистана
Хитрый бульдог отбирает вкусняшку у ленивого друга - видео
Хитрый бульдог отбирает вкусняшку у ленивого друга - видео
Богатые и знаменитые: рейтинг личного капитала звезд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054