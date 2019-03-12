Пловом накормят, о традициях расскажут: в МГИМО проходит Неделя Узбекистана

В программе лекции, творческие встречи, кинопоказы и знакомство с национальной кухней Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) стартовала Неделя Узбекистана, организованные студентами при поддержке Посольства Узбекистана в России.

В программе недели лекции, мастер-классы и творческие встречи. Например, в среду, 13 марта перед студентами выступит трехкратный олимпийский чемпион в борьбе Артур Таймазов, а в четверг состоится лекция о современной обстановке в Центральной Азии и интересах России в регионе.

Кроме того, пройдет показ знаменитого фильма Шухрата Аббасова "Ты не сирота".

На церемонии открытия Недели Узбекистана несколько творческих коллективов исполнили узбекские танцы и песни. Также гости смогли попробовать знаменитые узбекские блюда: плов, салат ачик-чучук, чак-чак и сухофрукты.

© Узбекский клуб МГИМО Торжественное открытие Недели Узбекистана в МГИМО

Завершится знакомство с культурой Узбекистана большим концертом, на котором ждут посла республики в России Ботиржона Асадова и ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

Прийти на большинство мероприятий Недели Узбекистана в МГИМО могут все желающие, для этого нужно будет только пройти регистрацию.

© Узбекский клуб МГИМО Торжественное открытие Недели Узбекистана в МГИМО

Филиал Московского государственного института международных отношений в Ташкенте откроется в сентябре этого года.