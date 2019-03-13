Будет общей: в Узбекистане решили судьбу многострадальной картины Рембрандта

Картину Рембрандта Ван Рейна из частной коллекции незаконно вывезли за пределы Узбекистана еще в 2008 году, однако затем полотно удалось вернуть.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Картина Рембрандта Ван Рейна, которую в прошлом году пытались незаконно вывезти за пределы Узбекистана, передана ответственным лицам в Министерстве культуры республики, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствием установлено, что в 2008 году гражданин Узбекистана реализовал знакомому авторскую работу художника Рембрандта Ван Рейна за 50 тысяч долларов США. Тот через посредника незаконно вывез картину за пределы республики.

В период с 2014-2018 года уголовное дело по поводу пропажи картины неоднократно приостанавливалось и прекращалось в связи с отсутствием состава преступления, а также ввиду истечения срока давности.

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Бывший владелец картины обратился с заявлением на имя генерального прокурора о несогласии с принятыми решениями. По поручению Генерального прокурора данное уголовное дело было истребовано из ГУВД Ташкента и передано в производство управления по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры.

В июне 2018 года картину удалось найти. Виновных в ее исчезновении привлекли в качестве обвиняемых по статьям за лжесвидетельство и нарушение таможенного законодательства. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд в сентябре 2018 года.

Обоих фигурантов признали виновными, а картину обратили в доход государства.

Апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по уголовным делам приговор оставила без изменения.

В соответствии с процессуальными нормами в составе созданной комиссии 13 марта 2019 года авторскую работу художника Рембрандта Ван Рейна передали ответственным лицам Министерства культуры Узбекистана.