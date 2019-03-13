18:22 13 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Авторская работа художника Рембрандта Ван Рейна

Будет общей: в Узбекистане решили судьбу многострадальной картины Рембрандта

Генеральная прокуратура Узбекистана
Культура
Получить короткую ссылку
119 0 0

Картину Рембрандта Ван Рейна из частной коллекции незаконно вывезли за пределы Узбекистана еще в 2008 году, однако затем полотно удалось вернуть.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Картина Рембрандта Ван Рейна, которую в прошлом году пытались незаконно вывезти за пределы Узбекистана, передана ответственным лицам в Министерстве культуры республики, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствием установлено, что в 2008 году гражданин Узбекистана реализовал знакомому авторскую работу художника Рембрандта Ван Рейна за 50 тысяч долларов США. Тот через посредника незаконно вывез картину за пределы республики.

В период с 2014-2018 года уголовное дело по поводу пропажи картины неоднократно приостанавливалось и прекращалось в связи с отсутствием состава преступления, а также ввиду истечения срока давности.

© Sputnik / Максим Блинов
Украсть за 15 минут: что сделали в Третьяковке после похищения картины
Бывший владелец картины обратился с заявлением на имя генерального прокурора о несогласии с принятыми решениями. По поручению Генерального прокурора данное уголовное дело было истребовано из ГУВД Ташкента и передано в производство управления по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры.

В июне 2018 года картину удалось найти. Виновных в ее исчезновении привлекли в качестве обвиняемых по статьям за лжесвидетельство и нарушение таможенного законодательства. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд в сентябре 2018 года.

Обоих фигурантов признали виновными, а картину обратили в доход государства.

Апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по уголовным делам приговор оставила без изменения.

В соответствии с процессуальными нормами в составе созданной комиссии 13 марта 2019 года авторскую работу художника Рембрандта Ван Рейна передали ответственным лицам Министерства культуры Узбекистана.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
Проснись, Neo: как выглядит новый лайнер Airbus для Узбекистана
Опасная езда в Ташкенте
Лихач, который живет на крыше: опасная езда в Ташкенте - видео
Богатые и знаменитые: рейтинг личного капитала звезд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054