21:33 15 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Узбекская певица Шахзода

Узбекская певица Шахзода выступит на сцене Кремля

© Instagram / shahzodasinger
Культура
Получить короткую ссылку
13420

В концерте примут участие известные артисты российской эстрады.

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Узбекская певица Шахзода выступит в Государственном Кремлевском дворце 21 марта на церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области популярной музыки. Об этом сообщают организаторы.

Исполнительница из Узбекистана споет на одной сцене с Филиппом Киркоровым, Димой Билан и Тамарой Гвердцители.

Также в масштабном шоу примут участие американский певец Майкл Болтон, Леона Льюис из Великобритании и ирландский рок-музыкант Крис де Бург.

Лола Астанова
Instagram
Музыка на экспорт: узбекские исполнители, получившие мировое признание

Музыкальные эксперты определят победителей в различных номинациях, среди них: "Певица года", "Музыкальное видео года" и " Песня года".

Шахзода (Зилола Мусаева) родилась в Фергане. В родном городе окончила музыкальную школу. Поступив в Международный государственный университет в Киеве, продолжала развиваться как музыкант. Поучаствовав в дуэте "Жоним", Зилола вскоре начала сольную эстрадную карьеру.

Став популярной исполнительницей в родном Узбекистане и за рубежом, девушка попробовала себя еще и на актерском поприще. Сейчас на счету артистки 11 альбомов и семь актерских работ.

Теги:
Шахзода, певица, Кремль, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Влюбленные на улице Вильнюса. 1973 год
Любовь по-советски: как в СССР ходили на свидания
Татьяна Навка пожелала узбекистанцам здоровья и успехов в спорте
Татьяна Навка в Ташкенте: все на лед!
Humo Arena
Птица счастья расправляет крылья: ледовый дворец Humo Arena

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054