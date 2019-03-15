Узбекская певица Шахзода выступит на сцене Кремля

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Узбекская певица Шахзода выступит в Государственном Кремлевском дворце 21 марта на церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области популярной музыки. Об этом сообщают организаторы.

Исполнительница из Узбекистана споет на одной сцене с Филиппом Киркоровым, Димой Билан и Тамарой Гвердцители.

Также в масштабном шоу примут участие американский певец Майкл Болтон, Леона Льюис из Великобритании и ирландский рок-музыкант Крис де Бург.

Музыкальные эксперты определят победителей в различных номинациях, среди них: "Певица года", "Музыкальное видео года" и " Песня года".

Шахзода (Зилола Мусаева) родилась в Фергане. В родном городе окончила музыкальную школу. Поступив в Международный государственный университет в Киеве, продолжала развиваться как музыкант. Поучаствовав в дуэте "Жоним", Зилола вскоре начала сольную эстрадную карьеру.

Став популярной исполнительницей в родном Узбекистане и за рубежом, девушка попробовала себя еще и на актерском поприще. Сейчас на счету артистки 11 альбомов и семь актерских работ.