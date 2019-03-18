Во время "Японской весны" ташкентцы услышат окарину

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Фестиваль "Японская весна" пройдет в Ташкенте при поддержке гуманитарного фонда "Дегдар" и компании JTI.

Фестиваль, который проходит также в Астане, Алматы, Бишкеке, включает концерты, мастер-классы, творческие встречи с известными японскими исполнителями классики, джаза, фольклора, а также выступления прославленных казахстанских, кыргызских и узбекских артистов.

"Фестиваль призван знакомить зрителей с традиционной и современной культурой Страны восходящего солнца, способствовать укреплению отношений между нашими странами. Он предоставляет уникальную возможность самой широкой аудитории бесплатно посещать выступления лучших музыкантов из четырех стран", - отметили организаторы.

В рамках фестиваля 1 апреля в органном зале консерватории состоится выступление японского инструментального дуэта Sognatrice ("Мечтательницы"). Участницы дуэта Рико Кобаяши и Юко Ямамото играют на окарине — свистковой флейте, обычно имеющей глиняный или фарфоровый корпус. Уже более 10 лет дуэт выступает в Японии и за рубежом.

В концерте также примут участие известные казахстанские исполнители – солистка театра оперы и балета им. Абая, заслуженный деятель Гульзат Даурбаева (сопрано) и профессор, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена "Курмет" Тимур Урманчеев (фортепиано). Узбекистан представит солист Государственного Академического большого театра оперы и балета им. А. Навои Султанбек Адбурахимов, а также Шавкат Матякубов (хорезмский сурнай), Азизбек Аминбоев (дойра). Прозвучат произведения известных японских, узбекских, казахских и европейских авторов.

Вход на концерт свободный, начнется он в 19:00.