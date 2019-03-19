Фонд имени Батыра Закирова проведет конкурс вокалистов

Призовой фонд составляет 22 миллиона сумов, десять из которых получит обладатель первого места, семь миллионов – второго, пять миллионов – третьего.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. С 26 по 27 апреля в Консерватории состоится конкурс вокалистов им. Батыра Закирова, сообщает Афиша.уз.

В жюри конкурса войдут представители эстрадного и классического вокала под председательством Народного артиста Узбекистана Фарруха Закирова.

Целью проведения конкурса является возрождение классических основ и традиций отечественной эстрадной музыки и содействие развитию отечественного эстрадно-музыкального искусства.

Участие в конкурсе могут принять певцы-профессионалы в возрасте от 20 до 45 лет, имеющие специальное музыкальное образование, студенты музыкальных вузов и колледжей, постоянно проживающие на территории Узбекистана. Вокалисты должны специализироваться на исполнении традиционной эстрадной песни или популярных классических произведений. Заявки от групп не принимаются.

Республиканский конкурс вокалистов им. Б. Закирова – это соревнование вокалистов, специализирующихся на исполнении традиционной эстрадной песни или популярных классических произведений. Призовой фонд составляет 22 миллиона сумов, десять из которых получит обладатель первого места, семь миллионов – второго, пять миллионов – третьего.

Для участия в конкурсе до 8 апреля необходимо отправить анкетные данные на почту оргкомитета (simfonikorkestri@mail.ru) — Ф.И.О, год рождения, место проживания, образование, фото 3х4, электронный адрес, телефон), а также краткое резюме и аудиозапись одной или двух песен в формате mp3.

Певцам нужно будет исполнить одну или две песни на усмотрение отборочной комиссии. По результатам кастинга организаторы отберут 14 лучших вокалистов, которые выйдут в финальный этап.

В финале исполнителям предстоит выступать под аккомпанемент "живого" эстрадно-симфонического оркестра. Двадцать шестого апреля финалисты должны будут исполнить зарубежный хит, 27 апреля – песню из репертуара Батыра Закирова.

В конце второго вечера состоится торжественная церемония награждения победителей.