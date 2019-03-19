Узбекские звезды эстрады возьмут шефство над регионами страны

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил пять направлений работы с молодежью страны - культурное развитие, занятие спортом, повышение эффективности использования информационных технологий. духовное воспитание и обеспечение занятости женщин. По каждой из этих сфер в ходе селекторного совещания он дал четкие поручения, сообщает пресс-служба главы государства.

В частность, для вовлечения молодых людей в занятие творчеством, литературой, музыкой и искусством ведется планомерная работа по всей стране. В частности, в Сырдарьинской и Наманганской области стартовали пилотные проекты по укреплению материально-технической базы местных библиотек и музыкальных школ, а также досуговых центров.

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В настоящее время в стране действуют более 800 культурных центров, 312 школ музыки и искусства, однако этими учреждениями охвачены лишь 130 тысяч детей.

В этой связи Шавкат Мирзиёев распорядился изучить материально-техническую базу и степень эксплуатации центров культуры, школ музыки и искусства на местах, улучшить их деятельность. Минкультуры и хокимиятам поручено создать дополнительно 1,5 тысячи кружков в городских и районных центрах культуры и общеобразовательных школах исходя из интересов молодежи.

"С учетом положительной практики привлечения к районам известных артистов и литераторов для содействия культурной работе, даны указания по распространению этого опыта на всю страну. Так, известные артисты будут закреплены за районами и городами в качестве творческих советников. Они будут отвечать за развитие культуры и искусства на местах, а хокимы районов и городов будут оказывать материальную и организационную поддержку этой работе", — говорится в сообщении пресс-службы.

Особое внимание будет уделено подготовки профессиональных кадров в сфере музыки и искусства. В частности запланировано проведение уроков по истории в музеях, исторических памятниках, местах паломничества и театрах.