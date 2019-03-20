Навруз к нам приходит: звезды шоу-бизнеса начали поздравлять Узбекистан

О том, как в Узбекистане начали праздновать Навруз: выступления знаменитых артистов и толпы людей.
ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. В Узбекистане вовсю начали отмечать Навруз: знаменитые артисты уже загружены выступлениями в разных частях страны, а в Instagram появляется все больше фотографий и видео о том, как узбекские жители радуются празднику.
Первыми своими выступлениями порадовали Зиеда, Муниса Ризаева и Севара.
Зиеда в золотом костюме сразила публику наповал.
Певица уже второй день выступает в разных городах Узбекистана.
Когда на сцену вышла Муниса Ризаева, дети были в восторге, впрочем, как и взрослые.
Певица, как обычно, выглядела безупречно.
А вот Севара своими зажигательными песнями заставила танцевать даже пожилых узбекистанок.
Да так, что охране пришлось защищать певицу от наплыва фанаток.
Напомним, в этом году Навруз в Узбекистане празднуют на протяжении четырех дней: 21, 22, 23 и 24 марта. В городах и селах пройдут народные гулянья и концерты. Навруз отмечается как праздник весны, обновления природы и начала года многими народами Азии. По древнему летоисчислению этот день обычно совпадал с 21-22 марта - днем весеннего равноденствия.
В 2010 году Организация Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию, согласно которой 21 марта признается Международным днем Навруза.