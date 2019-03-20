Навруз к нам приходит: звезды шоу-бизнеса начали поздравлять Узбекистан

Да так, что охране пришлось защищать певицу от наплыва фанаток.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мир Вашему Дому!😇 (@sevara__singer) 19 Мар 2019 в 10:21 PDT

Напомним, в этом году Навруз в Узбекистане празднуют на протяжении четырех дней: 21, 22, 23 и 24 марта. В городах и селах пройдут народные гулянья и концерты. Навруз отмечается как праздник весны, обновления природы и начала года многими народами Азии. По древнему летоисчислению этот день обычно совпадал с 21-22 марта - днем весеннего равноденствия.

В 2010 году Организация Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию, согласно которой 21 марта признается Международным днем Навруза.