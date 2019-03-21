Ночная жизнь Ташкента: куда пойти сегодня праздновать Навруз

Где этой ночью провести время в Ташкенте?

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Сегодня весь Узбекистан отмечает Навруз, но веселье не закончится и ночью. Рассказываем вам, куда можно сходить в Ташкенте сегодня ночью.

Комплименты дамам и красочная вечеринка

Новый ночной клуб Zuma работает с 9 вечера до 5 утра. Сегодня всю ночь будут сеты от Dj Pashkov, Dj Frost и Dj Kachell.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZUMA Night Club (@zumanightclub) 20 Мар 2019 в 6:04 PDT

Вид на город и диджеи

Бар-ресторан с видом на город на седьмом этаже сегодня ждет гостей вместе с Dj Bella и S Band.