Ночная жизнь Ташкента: куда пойти сегодня праздновать Навруз

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Сегодня весь Узбекистан отмечает Навруз, но веселье не закончится и ночью. Рассказываем вам, куда можно сходить в Ташкенте сегодня ночью.
Комплименты дамам и красочная вечеринка
Новый ночной клуб Zuma работает с 9 вечера до 5 утра. Сегодня всю ночь будут сеты от Dj Pashkov, Dj Frost и Dj Kachell.
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Вид на город и диджеи
Модная музыка и Preparty
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Праздничные беседки и живая музыка
Акробаты и праздничный плов
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От всей души поздравляем с праздником Навруз! Желаем, чтобы вас постоянно окружали добро, любовь и только добрые верные друзья! Богатырского здоровья вам на долгие годы, удачи и много радостных событий! ••••••••••••••••••••••••••••••• Сегодня в Воздухе вас ждут: • праздничный плов; • жонглёры; • акробаты; • танец живота; • мимы; • Dj Niki; • Sabband. #воздух #галереявкуса #ташкент