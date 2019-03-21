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Диджей в ночном клубе

Ночная жизнь Ташкента: куда пойти сегодня праздновать Навруз

© Pixabay
Культура
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Тема:
Навруз в Узбекистане - 2019 (19)
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Где этой ночью провести время в Ташкенте?

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Сегодня весь Узбекистан отмечает Навруз, но веселье не закончится и ночью. Рассказываем вам, куда можно сходить в Ташкенте сегодня ночью.

Комплименты дамам и красочная вечеринка

Новый ночной клуб Zuma работает с 9 вечера до 5 утра. Сегодня всю ночь будут сеты от Dj Pashkov, Dj Frost и Dj Kachell.

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Публикация от ZUMA Night Club (@zumanightclub)

Вид на город и диджеи

Бар-ресторан с видом на город на седьмом этаже сегодня ждет гостей вместе с Dj Bella и S Band.

Модная музыка и Preparty

Сегодня в MONKEY BAR проект FO2YOU приглашает всех на Preparty-вечер вместе с Dj Ochil и Dj Furik.
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Публикация от MONKEY BAR (@monkeybar_tash)

Праздничные беседки и живая музыка

Целых три дня в Bar&Terrace Santini будут праздновать Навруз. Сегодня вечером там выступят Manhattan Band и Dj Farbe. 

Акробаты и праздничный плов

Сегодня вечером в ресторане "Воздух" посетителей ждут акробаты, жонглеры, плов, музыка от Sabband и Dj Niki.
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От всей души поздравляем с праздником Навруз! Желаем, чтобы вас постоянно окружали добро, любовь и только добрые верные друзья! Богатырского здоровья вам на долгие годы, удачи и много радостных событий! ••••••••••••••••••••••••••••••• Сегодня в Воздухе вас ждут: • праздничный плов; • жонглёры; • акробаты; • танец живота; • мимы; • Dj Niki; • Sabband. #воздух #галереявкуса #ташкент

Публикация от Воздух (@vozduh.gallery)

Легендарный гастробар и авторские коктейли

В CMI Afterparty bar выступит MR.AKROM со своим шоу перкуссии, а гостей ждет фирменный коктейль Old Fashion на сумаляке от шеф-бармена.

Сумаляк-пати и звезды эстрады

В ресторане Sultan Saray будет интересная вечеринка Sumalak Party, где выступят заслуженный артист Узбекистана Улугбек Рахматуллаев, звезда узбекской эстрады Шерзодбек и Дильноза Хакимова.
Тема:
Навруз в Узбекистане - 2019 (19)
Теги:
развлечение, Навруз, Навруз, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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