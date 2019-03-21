Навруз шагает по миру: человек-паук, панки и котики

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. С самого утра пользователи соцсетей поздравляют друг друга, делятся фото- и видеоматериалами. Sputnik Узбекистан собрал для вас самые интересные из них.
На базаре с самого утра начался праздник. Посетителей встретили музыканты в национальных костюмах. Базар в утренние часы еще пустовал, а атмосфера праздника уже ощущалась.
Кто-то заметил, что символ праздника - проросшее пшено - напоминает ирокез - популярную прическу среди некоторых субкультур.
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Ну куда же без узбекской лепешки? Она не оставит равнодушным никого. Вот и четвероногий друг решил позволить себе немного мучного в этот праздничный день.
Навруз действительно отмечают во всем мире. В Сети появилось множество видео с разных уголков планеты.