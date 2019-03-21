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Навруз шагает по миру: самые яркие моменты в сети

Навруз шагает по миру: человек-паук, панки и котики

© @anfiska_mickey_love
Культура
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Тема:
Навруз в Узбекистане - 2019 (19)
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Сегодня отмечают праздник весны и начало нового года.

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. С самого утра пользователи соцсетей поздравляют друг друга, делятся фото- и видеоматериалами. Sputnik Узбекистан собрал для вас самые интересные из них.

На базаре с самого утра начался праздник. Посетителей встретили музыканты в национальных костюмах. Базар в утренние часы еще пустовал, а атмосфера праздника уже ощущалась.

Многие пользователи решили поделиться собственным творчеством в тему праздника.
Кто-то заметил, что символ праздника - проросшее пшено - напоминает ирокез - популярную прическу среди некоторых субкультур.
Панк Навруз
@feruza_nig
Панк Навруз
Некоторые решили подчеркнуть неповторимый вкус традиционного праздничного угощения. На иллюстрациях за сумаляк борются герои комиксов и голливудских фильмов.
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Публикация от Anfisa (@anfiska_mickey_love)

 

Ну куда же без узбекской лепешки? Она не оставит равнодушным никого. Вот и четвероногий друг решил позволить себе немного мучного в этот праздничный день.

 

Навруз действительно отмечают во всем мире. В Сети появилось множество видео с разных уголков планеты.



Тема:
Навруз в Узбекистане - 2019 (19)
Теги:
Instagram, Видео, мем, Навруз, Навруз, праздничные дни, праздник



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