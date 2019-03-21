Навруз шагает по миру: человек-паук, панки и котики

Сегодня отмечают праздник весны и начало нового года.

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. С самого утра пользователи соцсетей поздравляют друг друга, делятся фото- и видеоматериалами. Sputnik Узбекистан собрал для вас самые интересные из них.

На базаре с самого утра начался праздник. Посетителей встретили музыканты в национальных костюмах. Базар в утренние часы еще пустовал, а атмосфера праздника уже ощущалась.



Кто-то заметил, что символ праздника - проросшее пшено - напоминает ирокез - популярную прическу среди некоторых субкультур.

@feruza_nig Панк Навруз Многие пользователи решили поделиться собственным творчеством в тему праздника.Кто-то заметил, что символ праздника - проросшее пшено - напоминает ирокез - популярную прическу среди некоторых субкультур.Некоторые решили подчеркнуть неповторимый вкус традиционного праздничного угощения. На иллюстрациях за сумаляк борются герои комиксов и голливудских фильмов.