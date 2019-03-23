13:42 23 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.09
  • EUR9488.13
  • USD8378.04
Поиск
Казань - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Узбекистанцы приедут в Казань на театральный фестиваль тюркских народов

© Sputnik / Константин Чалабов
Культура
Получить короткую ссылку
5 0 0

Работу узбекских театралов оценят продюсеры из Франции и Германии.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Узбекистанцы станут участниками XIV Международного театрального фестиваля тюркских народов "Науруз", пишет KazanFirst.

Участники Театрального фестиваля стран СНГ ГИТИС - мастер-класс.
© Российский институт театрального искусства
Узбекистан впервые приедет на театральный фестиваль стран СНГ

Фестиваль пройдет под эгидой башкирского искусства с 1 по 8 июня 2019 года в Казани.

Организаторы мероприятия ожидают, что на "Науруз" приедут свыше 500 участников. В Казани соберутся представители 29 театров из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик России. 

Также на фестиваль приглашены продюсеры из Франции, Германии, Норвегии, Венгрии, Ирана, Турции и Грузии. 

Напомним, в марте студенты и преподаватели Государственного института искусств и культуры Узбекистана выступили в Москве в рамках Театрального фестиваля стран СНГ "ГИТИС - мастер-класс". Молодые театралы из Ташкента представили пантомимический спектакль "Артист".

Теги:
Казань, Россия, Театр, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
Солнечный Навруз в Ташкенте: поздравление от президента и красочный концерт
Взрыв на химическом заводе в Китае
Жуткий взрыв на химзаводе в Китае запечатлели камеры
График отключения горячей воды в Ташкенте
График отключения горячей воды в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054