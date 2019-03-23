Узбекистанцы приедут в Казань на театральный фестиваль тюркских народов

Работу узбекских театралов оценят продюсеры из Франции и Германии.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Узбекистанцы станут участниками XIV Международного театрального фестиваля тюркских народов "Науруз", пишет KazanFirst.

Фестиваль пройдет под эгидой башкирского искусства с 1 по 8 июня 2019 года в Казани.

Организаторы мероприятия ожидают, что на "Науруз" приедут свыше 500 участников. В Казани соберутся представители 29 театров из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик России.

Также на фестиваль приглашены продюсеры из Франции, Германии, Норвегии, Венгрии, Ирана, Турции и Грузии.

Напомним, в марте студенты и преподаватели Государственного института искусств и культуры Узбекистана выступили в Москве в рамках Театрального фестиваля стран СНГ "ГИТИС - мастер-класс". Молодые театралы из Ташкента представили пантомимический спектакль "Артист".