Светлана Лобода зажгла в Ташкенте - видео

Она выступила во дворце "Дружба народов" 25 марта и презентовала своим поклонникам специальную программу.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Популярная певица Светлана Лобода дала концерт в Ташкенте.

После концерта исполнительница опубликовала видео на своей странице в Instagram. В ролике содержатся отрывки выступления артистки, кадры из гримерки и с автограф-сессии.

"Ташкент, счастливые сильно. Спасибо", - написала Лобода в своем личном аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 25 Мар 2019 в 11:56 PDT

Опубликованный пост собрал множество комментариев узбекистанцев со словами благодарности певице.

"Спасибо за ваш визит! Концерт был супер", - написала masiik_96.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Супер концерт ♥️♥️ Публикация от Гузаличка♥ (@masiik_96) 25 Мар 2019 в 12:18 PDT

"Знайте, что вы — лучшая! Наша superstaRRR", - написала dmitruk.j.

На видео показано, как толпа фанатов выкрикивает певице "Приезжайте еще!".