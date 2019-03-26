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Концерт певицы Loboda

Светлана Лобода зажгла в Ташкенте - видео

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Она выступила во дворце "Дружба народов" 25 марта и презентовала своим поклонникам специальную программу.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Популярная певица Светлана Лобода дала концерт в Ташкенте.

После концерта исполнительница опубликовала видео на своей странице в Instagram. В ролике содержатся отрывки выступления артистки, кадры из гримерки и с автограф-сессии. 

"Ташкент, счастливые сильно. Спасибо", - написала Лобода в своем личном аккаунте.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Опубликованный пост собрал множество комментариев узбекистанцев со словами благодарности певице. 

"Спасибо за ваш визит! Концерт был супер", - написала masiik_96. 

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Супер концерт ♥️♥️

Публикация от Гузаличка♥ (@masiik_96)

"Знайте, что вы — лучшая! Наша superstaRRR", - написала dmitruk.j.

На видео показано, как толпа фанатов выкрикивает певице "Приезжайте еще!".

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Теги:
Концерт, Ташкент, Узбекистан



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