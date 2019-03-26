Светлана Лобода зажгла в Ташкенте - видео

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Популярная певица Светлана Лобода дала концерт в Ташкенте.
После концерта исполнительница опубликовала видео на своей странице в Instagram. В ролике содержатся отрывки выступления артистки, кадры из гримерки и с автограф-сессии.
"Ташкент, счастливые сильно. Спасибо", - написала Лобода в своем личном аккаунте.
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Опубликованный пост собрал множество комментариев узбекистанцев со словами благодарности певице.
"Спасибо за ваш визит! Концерт был супер", - написала masiik_96.
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"Знайте, что вы — лучшая! Наша superstaRRR", - написала dmitruk.j.
На видео показано, как толпа фанатов выкрикивает певице "Приезжайте еще!".