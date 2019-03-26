Концерт, диктант и праздник: в Ташкенте завершается месяц Франкофонии

Бесплатный концерт камерной музыки состоится сегодня в Органном зале Консерватории Ташкента.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Праздник Франкофонии проходит во Французском альянсе Ташкента 26-27 марта, сообщает пресс-служба Посольства Франции в Узбекистане.

Праздник, в программе которого диктант на французском языке, розыгрыш призов, презентация образовательных курсов и многое другое, завершает месяц Франкофонии.

Кроме того, в Органном зале Консерватории 26 марта состоится концерт "Вечер французской музыки". В программе произведения Камиля Сен-Санса, Франсиса Пуленка и Мориса Равеля. Солисты: Сардор Джумаев (скрипка), Татьяна Мякушко (фортепиано). Начало концерта в 18:30, вход свободный.