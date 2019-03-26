16:46 26 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
Флаг Франции

Концерт, диктант и праздник: в Ташкенте завершается месяц Франкофонии

© Flickr / Nathan Hughes Hamilton
Культура
Получить короткую ссылку
18 0 0

Бесплатный концерт камерной музыки состоится сегодня в Органном зале Консерватории Ташкента.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Праздник Франкофонии проходит во Французском альянсе Ташкента 26-27 марта, сообщает пресс-служба Посольства Франции в Узбекистане.

Праздник, в программе которого диктант на французском языке, розыгрыш призов, презентация образовательных курсов и многое другое, завершает месяц Франкофонии.

Кроме того, в Органном зале Консерватории 26 марта состоится концерт "Вечер французской музыки". В программе произведения Камиля Сен-Санса, Франсиса Пуленка и Мориса Равеля. Солисты: Сардор Джумаев (скрипка), Татьяна Мякушко (фортепиано). Начало концерта в 18:30, вход свободный.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Разноцветные дни: как проходит фестиваль красок Холи-Мела
Как правильно слинять, если съел всю бумагу - смешное видео
Как правильно слинять, если съел всю бумагу - смешное видео
Самый жаркий день и самая морозная ночь в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054