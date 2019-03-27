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Симфонический концерт — Open Air Ночь серенад, классики и рока

Тест Sputnik: насколько хорошо вы знаете историю узбекского театра

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Всемирный День театра ежегодно отмечается 27 марта.

Узбекистан богат своими культурными традициями. Театр не является исключением. Пройдите наш тест, чтобы проверить свои познания.




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