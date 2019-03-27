Тест Sputnik: насколько хорошо вы знаете историю узбекского театра

Узбекистан богат своими культурными традициями. Театр не является исключением. Пройдите наш тест, чтобы проверить свои познания.
Всемирный День театра ежегодно отмечается 27 марта.
Узбекистан богат своими культурными традициями. Театр не является исключением. Пройдите наш тест, чтобы проверить свои познания.
В технопарке Masdar City используют только беспилотный электрический транспорт.
Победитель конкурса раньше работал в престижной частной школе, но затем решил обучать детей из бедных семей.
По факту пожара ведется расследование. Специалисты устанавливают причину возгорания и определяют материальный ущерб.