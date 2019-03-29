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Метрополитен-музей в Нью-Йорке

Названы самые популярные музеи мира

CC BY 2.0 / Phil Roeder / The Metropolitan Museum of Art
Культура
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В пятерку вошли Музеи Ватикана и Современная галерея Тейт.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Первую строчку рейтинга самых популярных музеев занял Лувр (Париж, Франция), за прошлый год его посетили более десяти миллионов человек. Об этом сообщает The Art Newspaper.

В издании считают, что одной из причин роста популярности на целых 26% стали съемки в музее музыкального клипа исполнителей Бейонсе и Jay-Z, которые прошли в мае.

Прохожие у стеклянной пирамиды Лувра во дворе Наполеона в Париже
© Sputnik / Григорий Сысоев
Прохожие у стеклянной пирамиды Лувра во дворе Наполеона в Париже

Второе место досталось Национальному музею Китая (Пекин), на третьей строке — Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США).

Национальный музей Китая.
© Sputnik / Алексей Бабушкин
Национальный музей Китая

В пятерку также вошли Музеи Ватикана и Современная галерея Тейт (Лондон, Великобритания), причем последняя впервые обогнала в подобных рейтингах Британский музей (он на шестом месте).

Кроме того, в десятку попали Лондонская национальная галерея, Национальная галерея искусств (Вашингтон, США), Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург, Россия) и Музей Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания).

Ранее был представлен рейтинг лучших достопримечательностей мира. В пятерку попали Кордовская соборная мечеть в Испании и Большая мечеть шейха Зайда в Абу-Даби.

Теги:
Великобритания, США, Франция, Культура, музей



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