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Рэпер MC Doni (Дони Исламов) из Black Star

Звезды Black Star споют для выпускников Ташкента

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Культура
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В один из майских вечеров вам гарантированы неподдельное веселье и безудержные танцы под известные всем хиты, покорившие танцполы.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В Ташкенте в мае выступят известные российские певцы лейбла Black Star - DONI и NATAN.

Концерт пройдет 25 мая в 19:00 на Летней площадке дворца "Туркистон".

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Публикация от DONI | BLACK STAR (@doni.blackstar)

DONI - узбекистанец и исполнитель песен в жанре R’n’B и рэп, "лучший клубный исполнитель" 2014-го года. Ему принадлежат мгновенно завоевавшие популярность хиты, такие, как "Борода" и "Ты такой", "Базара нет" и "Султан", записанный с популярной артисткой Кристиной Си.

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Публикация от DONI | BLACK STAR (@doni.blackstar)

Начиная с релиза своей первой композиции "Борода", записанной вместе с Тимати, DONI стал звездой. Не говоря уже о том, что сама песня стала гимном для всех бородачей. В свою очередь дебютный хит NATANA вышел в 2014 году и завоевал целую армию поклонников.

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Публикация от NATAN | BLACK STAR (@natan_official)

После выхода композиции "Слышь, ты че такая дерзкая?", которая набрала наивысшие рейтинги и превратилась в бесспорный хит, NATAN проснулся популярным.

Своих многочисленных поклонников NATAN порадует такими хитами, как "Девочка Бомба", "Часть меня", "Майкрофон", "Просто история" и, конечно, хитом "Слышь, ты че такая дерзкая?".

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Публикация от NATAN | BLACK STAR (@natan_official)

В этот вечер посетителям гарантированы неподдельное веселье и безудержные танцы под всем известные хиты, покорившие танцполы!

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