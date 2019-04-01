Звезды Black Star споют для выпускников Ташкента

В один из майских вечеров вам гарантированы неподдельное веселье и безудержные танцы под известные всем хиты, покорившие танцполы.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В Ташкенте в мае выступят известные российские певцы лейбла Black Star - DONI и NATAN.

Концерт пройдет 25 мая в 19:00 на Летней площадке дворца "Туркистон".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DONI | BLACK STAR (@doni.blackstar) 7 Июн 2018 в 3:23 PDT

DONI - узбекистанец и исполнитель песен в жанре R’n’B и рэп, "лучший клубный исполнитель" 2014-го года. Ему принадлежат мгновенно завоевавшие популярность хиты, такие, как "Борода" и "Ты такой", "Базара нет" и "Султан", записанный с популярной артисткой Кристиной Си.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DONI | BLACK STAR (@doni.blackstar) 15 Мар 2019 в 12:08 PDT

Начиная с релиза своей первой композиции "Борода", записанной вместе с Тимати, DONI стал звездой. Не говоря уже о том, что сама песня стала гимном для всех бородачей. В свою очередь дебютный хит NATANA вышел в 2014 году и завоевал целую армию поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NATAN | BLACK STAR (@natan_official) 4 Фев 2019 в 8:58 PST

После выхода композиции "Слышь, ты че такая дерзкая?", которая набрала наивысшие рейтинги и превратилась в бесспорный хит, NATAN проснулся популярным.

Своих многочисленных поклонников NATAN порадует такими хитами, как "Девочка Бомба", "Часть меня", "Майкрофон", "Просто история" и, конечно, хитом "Слышь, ты че такая дерзкая?".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NATAN | BLACK STAR (@natan_official) 25 Мар 2019 в 10:33 PDT

В этот вечер посетителям гарантированы неподдельное веселье и безудержные танцы под всем известные хиты, покорившие танцполы!