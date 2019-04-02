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Художник на пленэре в центре Самарканда, Узбекистан

Узбекистанцам обеспечат творческий досуг

CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / Uzbekistan_0668 Samarkand
Культура
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В городах и селах республики откроются культурные центры.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. С начала 2020 года по всему Узбекистану начнут открывать культурные центры, они будут созданы в каждом городе и селе с численностью населения более семи тысяч человек.

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Как сообщается в официальном Telegram-канале Минюста, правительство постановлением утвердило типовое положение об объектах такого рода. Их основная задача — повышение качества оказания услуг в сфере культуры и организация содержательного досуга населения.

В центрах будут действовать 33 направления, девять студий, шесть курсов, восемь клубов по интересам, семь коллективов творческой самодеятельности.

Эффективность работы центров не оставят без оценки, планируется создать онлайн-базу электронного обеспечения, чтобы их деятельность была максимально прозрачной.

Теги:
досуг, Узбекистан, Узбекская культура, Культура



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