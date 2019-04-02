Узбекистанцам обеспечат творческий досуг

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. С начала 2020 года по всему Узбекистану начнут открывать культурные центры, они будут созданы в каждом городе и селе с численностью населения более семи тысяч человек.
В центрах будут действовать 33 направления, девять студий, шесть курсов, восемь клубов по интересам, семь коллективов творческой самодеятельности.
Эффективность работы центров не оставят без оценки, планируется создать онлайн-базу электронного обеспечения, чтобы их деятельность была максимально прозрачной.