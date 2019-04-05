В Термезе представили стотомник фольклора Каракалпакстана

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Термезе, где сегодня стартовал фестиваль искусства бахши, представлен сборник каракалпакского фольклора, состоящий из 100 томов. Об этом сообщается на портале uzbekistan.travel.

Тексты по возможности представлены в неизмененном виде — чтобы сохранить следы индивидуального исполнительского мастерства каждого жырау-сказителя и подлинное содержание творений.

© Official touristic portal of Uzbekistan С народным творчеством Каракалпакстана ознакомился заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов

"Мы издали сборник, состоящий из 100 томов, который включает в себя существующий фольклор каракалпакского народа. Мы привезли их сюда неслучайно, ведь искусство бахши — это прежде всего пение дастанов (эпосов. — Прим. ред.). Это и есть народное творчество в стихах, в которых описываются история, события, жизненный уклад нашего каракалпакского народа", — отметил руководитель каракалпакского отделения фонда "Нуроний" Хусниддинов Шароф.

© Official touristic portal of Uzbekistan Руководитель каракалпакского отделения фонда "Нуроний" Хусниддинов Шароф

Фестиваль искусства бахши продлится до 10 апреля. Гости и жители города могут, к примеру, посетить Термезский археологический музей, познакомиться с национальным колоритом регионов страны — для этого в парке "Боларжон" установлены специальные стенды. Там представлены предметы народно-прикладного и изобразительного искусства, а также национальные блюда и костюмы.