Пятый международный фестиваль джаза пройдет в Узбекистане

Узбекистанцы смогут попасть на лучшие концерты, принять участие в мастер-классах для джазовых исполнителей и студентов музыкальных учебных заведений.

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Пятый Международный фестиваль джаза пройдет 14-30 апреля в четырех городах Узбекистана — Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Коканде, сообщает ЮНЕСКО.

Узбекистанцы смогут попасть на лучшие концерты, принять участие в мастер-классах для джазовых исполнителей и студентов музыкальных учебных заведений, а также посетить совместные импровизации местных и зарубежных музыкантов.

В программе фестиваля выступления пианиста и композитора из Израиля Омри Мора, турецкого дуэта "Турумтай — Зарич", венгерского джаз-рок-певца и гитариста Барна Пели, певицы Шефали Альварес из Индии, дуэта из Швейцарии Малколма Браффа и Клер Югенэн, чешской джазовой группы The Abs и других джазовых музыкантов.

Концерты пройдут в Ташкенте — во дворце "Туркистон", в Государственной консерватории, в театре "Ильхом" и Молодежном театре.

Фестиваль организован в связи с празднованием Международного дня джаза Министерством культуры Узбекистана, Государственной филармонией, Фондом развития культуры и искусства, джаз-клубом театра "Ильхом", хокимиятом Ташкента, а также при поддержке посольств Франции, Израиля, Индии, Индонезии, Венгрии, Турции, Великобритании, Швейцарии и Чехии.