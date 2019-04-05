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Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party

Пятый международный фестиваль джаза пройдет в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Астапкович
Культура
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Узбекистанцы смогут попасть на лучшие концерты, принять участие в мастер-классах для джазовых исполнителей и студентов музыкальных учебных заведений.

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Пятый Международный фестиваль джаза пройдет 14-30 апреля в четырех городах Узбекистана — Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Коканде, сообщает ЮНЕСКО.

Узбекистанцы смогут попасть на лучшие концерты, принять участие в мастер-классах для джазовых исполнителей и студентов музыкальных учебных заведений, а также посетить совместные импровизации местных и зарубежных музыкантов.

В программе фестиваля выступления пианиста и композитора из Израиля Омри Мора, турецкого дуэта "Турумтай — Зарич", венгерского джаз-рок-певца и гитариста Барна Пели, певицы Шефали Альварес из Индии, дуэта из Швейцарии Малколма Браффа и Клер Югенэн, чешской джазовой группы The Abs и других джазовых музыкантов.

Концерты пройдут в Ташкенте — во дворце "Туркистон", в Государственной консерватории, в театре "Ильхом" и Молодежном театре.

Фестиваль организован в связи с празднованием Международного дня джаза Министерством культуры Узбекистана, Государственной филармонией, Фондом развития культуры и искусства, джаз-клубом театра "Ильхом", хокимиятом Ташкента, а также при поддержке посольств Франции, Израиля, Индии, Индонезии, Венгрии, Турции, Великобритании, Швейцарии и Чехии.

 

Теги:
джаз, Музыкальное событие, Концерт, Коканд, Бухара, Самарканд, Самарканд, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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