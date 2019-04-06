Рязань - Ташкент - Бухара: экспедиция по следам Есенина

В Ташкенте Есенин жил на вокзале и обнимался с верблюдом.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik, Лев Рыжков. В мае этого года из Рязани в Узбекистан отправится настоящая экспедиция. Ученые, предприниматели, музейные работники и просто поклонники поэзии отправятся в путь по следам великого поэта Сергея Есенина.

Корреспондент Sputnik выяснил маршрут будущей экспедиции и узнал, как и чем связан Узбекистан с личностью и творчеством великого поэта.

Улица Пушкина, тупик Толстого

Организаторами проекта "По следам Есенина" выступила узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" города Рязани совместно со Всероссийской Гильдией межэтнической журналистики.

"Идея появилась не случайно, - рассказала Sputnik автор проекта Зулайхо Кадирова. - Рязань - родина Сергея Есенина. В 1921 году он посетил Узбекистан. В Ташкенте есть Государственный музей Есенина, о котором на его родине, в Рязани, мало кому известно".

Инициатива рязанских общественников встретила понимание в Центре поддержки гражданских инициатив. Сейчас прорабатывается идея путешествия по следам Есенина.

© Sputnik / В Ташкенте отметили день рождения Сергея Есенина

"Нашу инициативу поддержали министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, ученые из Рязанского государственного университета и Московского института культуры", - говорит Зулайхо Кадирова.

Рязанская экспедиция по следам Есениным посетит Ташкент, оттуда направится в Самарканд, и дальше – в Бухару, где примет участие в XVIII Международном фестивале "Шелк и специи". По пути следования экспедиции по узбекской земле предполагаются встречи с писателями, литературоведами, журналистами, туроператорами и представителями бизнес-сообщества.

Продюсерская компания "АЛМАЗ" Презентация проекта "Экскурсия по есенинским местам"

"Это будет проявление общественной дипломатии на уровне регионов, - отметила профессор Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова. - На федеральном уровне такая дипломатия осуществляется, а между регионами необходимо ее активизировать. Замечательно, что Государственный литературный музей С.А. Есенина в Ташкенте продолжает работать при поддержке узбекской литературной общественности, русского культурного центра. Уникальная культурная среды, которая сформировалась в начале XX века, существует и сейчас".

Ольга Воронова отметила любопытный факт. В Ташкенте музея Есенина расположен неподалеку от улицы Пушкина, в тупике Льва Толстого. И это, по словам профессора, свидетельствует о пересечении очень серьезных литературных традиций.

Суперзвезда из Рязани

25-летний Сергей Есенин приехал в Узбекистан в мае 1921 года. Ехал долго – две недели, через Самару и Оренбург. В Узбекистане, где жил друг Есенина Александр Ширяевец, поэт пробыл почти месяц.

"Сегодня мы знаем около двадцати есенинских адресов в Узбекистане, - говорит Ольга Воронова. – Во-первых, это Государственная публичная библиотека имени Алишера Навои. После выступления там 25 мая 1921 года он передал в дар библиотеке свои поэтические сборники, в том числе знаменитые "Радуницу", "Трирядницу", "Сельский часослов" и др. С 1921 года библиотека бережно хранила в своих фондах эти бесценные реликвии».

Был Есенин и в городском театре. Когда поэт пришел в театр, то директор со сцены обратился к залу и сказал: "Товарищи! У нас в зале находится выдающийся советский поэт Сергей Александрович Есенин". Весь зал встал и бурно приветствовал суперзвезду из Рязани. В то время Есенин завершал работу над поэмой "Пугачев", отрывки из которой впервые читал публике именно в Ташкенте.

"Он выступал на квартирах при большом стечении публики, - говорит Ольга Воронова. – В Ташкенте в это время года жарко. Окна были открыты. И когда Есенин завершил чтение своих стихов, то услышали овации не только из комнаты, где выступал, но и с улицы! Оказалось, что вокруг дома собралось более сотни человек, и все они слушали звонкий, неподражаемый голос Есенина".

Продюсерская компания "АЛМАЗ" Презентация проекта "Экскурсия по есенинским местам"

Есенинским местом является и железнодорожный вокзал Ташкента. Именно там, как выяснилось, и жил поэт.

"Вокзал сохранился практически в том же виде, в каком был и при Есенине, - говорит Ольга Воронова. – Есенин жил там – на путях, в комфортном бронированном спецвагоне – и там же принимал своих новых знакомых и друзей".

В мемуарах зафиксирована и его встреча в Ташкенте с верблюдом.

"Однажды друзья позвали Есенина посмотреть новинки голливудского кинематографа, - рассказывает Ольга Воронова. - Поэт сказал: "Нет, мне это будет неинтересно. Я пойду лучше обнимусь с верблюдом". Пошел и тут же, на улице встретился с кораблем пустыни. Есенин, по воспоминаниям, обнял верблюда и сказал: "Унеси меня отсюда, как Меджнуна". Есенин хорошо знал эпос о Лейли и Меджнуне".

Из Ташкента Сергей Есенин отправился в Самарканд, где тоже есть несколько есенинских адресов. А оттуда – в Бухару, о пребывании в которой поэта неизвестно почти ничего.

Из личного архива Вольпиных Сын Сергея Есенина умер на 92-м году жизни

"В Ташкенте с 1942 года до конца своей жизни в 1992 году жила и любимая дочь Есенина, Татьяна Сергеевна, - рассказывает профессор РГУ. - Работала журналистом в газете "Заря Востока", была редактором, знала несколько иностранных языков. С самого начала она поддерживала создание музея, передавала туда ценные экспонаты. В Государственном литературном музее С.А. Есенина в Ташкенте есть подлинные рукописи, прижизненные сборники и другие уникальные экспонаты, интересные землякам великого поэта".