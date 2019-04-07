"История нас не простит": Мирзиёев призвал защитить фольклор от забвения

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял выступил на торжественной церемонии открытия международно фестиваля фольклорного искусства бахши в Термезе. Глава государства подчеркнул, что от сохранения традиций напрямую зависит идентичность народа.

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sutnik. В Термезе торжественно открылся первый международный фестиваль бахши. В своем приветственном слове президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал ценить, беречь и приумножать это культурное богатство.

По словам главы государства, именно фольклорное искусство остается главным источником всех созданных человечеством бесценных сокровищ культуры, отражающим национальную самобытность разных народов, их язык, образ жизни, обычаи и традиции.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Международный фестиваль искусства бахши в Термезе

Вместе с тем президент заметил, что в эпоху глобализации шоу-бизнес и "массовая культура" превратившись в сферу коммерции, что зачастую негативно влияет на духовное развитие общества.

"К сожалению, ослабевают внимание и интерес к фольклорному искусству – животворящему источнику любой национальной культуры. На самом деле, можно сказать, что фольклорное искусство – это колыбельная песнь человечества. И такое великое, уникальное искусство в последнее время все больше рассматривается как отжившая форма культуры, а кое-где и вовсе утрачивается, поэтому остро нуждается в охране и защите", — заявил своей приветственной речи Шавкат Мирзиёев.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Международный фестиваль искусства бахши в Термезе

Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана В Термезе впервые пройдет фестиваль искусства "Бахши"

Он подчеркнул, что сохранение, популяризация и развитие этого вида искусства должно стать благородной миссией государственных и общественных деятелей и представителей культурной и научной интеллигенции. Одним из инструментов такой поддержки должен стать проводимый впервые в Сурхандарьинской области Международный фестиваль искусства бахши. Этот регион был выбран не случайно, так как издревле славится своими традициями и самобытной культурой, которую необходимо показать всему миру.

"Если мы сегодня все вместе не предпримем реальных действий для сохранения этого чудесного самобытного искусства, то завтра, к сожалению, может быть уже поздно, и история нас не простит", — предостерег президент.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Международный фестиваль искусства бахши в Термезе

Для этого, по его словам, необходимо возродить существовавшие ранее и развивать новые творческие школы бахши, создавать творческие секции по этому виду искусства, поддерживать участие исполнителей фольклора в культурных и праздничных мероприятиях, а также усилить международное сотрудничество и наладить взаимный обмен опытом. Особая роль в пропаганде и развитии этого искусства отведена СМИ, а также студиям и издательствам.

В республике, отметил Мирзиёев, многое сделано для поддержания школ бахши, популярных сразу в нескольких региона Узбекистана. Проводимый в Термезе фестиваль призван еще больше привлечь внимание к этой сфере народного искусства, став одним из крупнейших культурных событий в календаре не только Узбекистана, но и десятков стран-участниц.

В дебютном форуме принимают участие более 160 представителей из 74 государств мира. Среди них – известные деятели культуры, мастера фольклорного искусства, а также журналисты. В рамках фестиваля пройдет и научно-практическая конференция, посвященная этому виду творчества. Завершится фестиваль 10 апреля.