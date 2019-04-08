На Каннском кинофестивале снова откроется Национальный павильон Узбекистана

В ходе работы кинофестиваля будут проведены мероприятия по продвижению кинотуризма и уникальных локаций Узбекистана, планируется пригласить в республику известных деятелей кино для съемок новых фильмов.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. С 14 по 22 мая во Франции пройдет 72-й Каннский международный кинофестиваль, где будет представлен национальный павильон "Узбекистан".

Как сообщает пресс-служба Госкомтуризма, организаторами павильона выступают Союз молодежи Узбекистана, Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма, Национальное агентство "Узбеккино", Центр развития кинематографии, Национальная кинокомиссия Узбекистана и Посольство Узбекистана во Франции.

Ранее Национальная кинокомиссия Узбекистана подписала соответствующий договор с Дирекцией Каннского кинофестиваля - в результате в настоящее время идет процесс организации национального павильона.

В ходе работы кинофестиваля планируется провести мероприятия по продвижению кинотуризма и уникальных локаций страны, а также пригласить известных деятелей кино в Узбекистан для съемок новых фильмов.

Впервые национальный павильон Узбекистана был представлен на Каннском международном кинофестивале в 2018 году. В феврале этого года молодые кинематографисты впервые приняли участие в Берлинском международном кинофестивале (Berlinale), где смогли установить партнерские отношения со многими представителями киноискусства Европы.