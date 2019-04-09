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Фильм о подвиге узбекистанцев представят на фестивале в Севастополе

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Фестиваль "Победили вместе" пройдет в Севастополе с 12 по 18 мая. В адрес Оргкомитета поступило уже более 500 работ из 30 стран и 35 регионов России.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. На XV Севастопольском международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе" будет представлен фильм "Последнее лето детства", посвященный подвигу узбекистанцев в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на портале nuz.uz. Картина рассказывает о людях, принявших в свои семьи сотни тысяч людей с оккупированных фашистами территорий.

© Фото: МВД Узбекистана
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Сценарий к фильму написал Вячеслав Шатохин, режиссер — Наби Разаков. Съемки завершились в январе прошлого года.

"Последнее лето детства" — часть проекта Вячеслава Шатохина, который реализуется уже почти девять лет. Семья Шатохина была эвакуирована в Узбекистан, он родился в Ташкенте. 

В соавторстве с историком Леонидом Терушкиным он занимается написанием книги "Спасенные души" — об эвакуации евреев, а также продвигает идею открытия в республике музея эвакуации.

Проект нашел отклик в разных странах. Его поддерживают историки, представители дипломатических корпусов, музеи, представители общин европейских и бухарских евреев.

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Фестиваль "Победили вместе" пройдет в Севастополе с 12 по 18 мая. По данным пресс-службы, в адрес Оргкомитета фестиваля поступило уже более 500 работ из 30 стран и 35 регионов России. При этом каждый пятый присланный на конкурс фильм снят за пределами РФ.

Фестиваль был создан по инициативе Героев Советского Союза, проживающих к Крыму, в память о военном подвиге стран-участниц Второй мировой войны. За годы работы и профессионального сотрудничества фестиваль приобрел статус одного из ведущих межнациональных кинофорумов.

Президентом фестиваля является народный артист России Владимир Меньшов. Напомним, в ноябре прошлого года он принял участие в фестивале PROlogue, который прошел в Ташкенте. Меньшова наградили "За выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа".




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