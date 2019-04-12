В Государственном музее искусств Узбекистана представили уникальный экспонат

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Государственном музее искусств Узбекистана открылась выставка "Великая Степь: история и культура", сообщили в пресс-службе Госкомтуризма. Она была организована в рамках международного выставочного проекта "Шествие "Золотого человека" по музеям мира".

"На выставке представлены сакский воин в полном облачении, найденный в Иссыкском кургане, коллекция золотых изделий из фондов Национального музея Республики Казахстан, датируемая VII-ІІІ веками до нашей эры, и многое другое. Главным экспонатом выставки является "Золотой человек", найденный в 1969 году в кургане Иссык в 50 километрах от Алматы", — говорится в публикации.

Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана "Золотой человек" в Государственном музее искусств Узбекистана

Археологи обнаружили в погребальной камере, срубленной из стволов тянь-шанской ели, более четырех тысяч украшений, выполненных из листового золота, некогда нашитых на одежду, обувь и головной убор. Большее количество золотых предметов было найдено только в гробнице фараона Тутанхамона.

"Все они являются произведениями искусства и принадлежат к памятникам скифо-сибирского звериного стиля", — отметили в пресс-службе.

На сегодняшний день "Золотой человек" известен всему миру и является символом Казахстана.

Также на выставке представлена коллекция женских серебряных украшений из фондов Национального музея Республики Казахстан, в которую вошли более 170 предметов ювелирного искусства, созданных в период с XIX до середины XX века.