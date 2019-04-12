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Саодат Исмаилова

Неизученные холмы Ташкента: режиссер рассказала о выставке "Курган чирак"

Sputnik / Дильшода Рахматова
Культура
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Автор выставки призналась, что курган для нее - айсберг, который ведет нить к нашим предкам.

ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. В Ташкенте в здании будущего Центра современного искусства открылась персональная выставка узбекского режиссера и видеохудожника Саодат Исмаиловой "Курган чирак" ("Свет на холме"), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Автор творения рассказала, какой смысл вложила в название экспозиции.

Инсталляция в одном из залов нового музея современного искусства Гараж в Парке Горького.
© Sputnik / Максим Блинов
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"Курган – это возвышение. Мы знаем, что в Ташкенте есть несколько таких возвышений, даже есть нетронутые, которые еще полностью не исследованы. Курган для меня – это айсберг, который ведет нить к нашим предкам", - сказала режиссер.

Также Исмаилова обратила внимание на то, что чирак переводится как свет, но еще это и название исчезнувшего ритуала.

"Зажигается свеча для очищения, для того, чтобы призвать духов наших предков, для того, чтобы они нас поддерживали и вели дальше по нашей жизни", - отметила видеохудожник.

Напомним, также 16 и 17 апреля на сцене государственного академического Большого театра имени Алишера Навои Исмаилова представит спектакль "Кирк кыз" ("Сорок девушек").

Теги:
режиссер, Ташкент, Узбекистан



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