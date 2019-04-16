Собор Парижской Богоматери: самые интересные факты и фото

Накануне во Франции сгорела одна из главных католических святынь. Парижане уже собирают средства на восстановление собора. Sputnik вспомнил самые интересные моменты в истории легендарного Нотр-Дама.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В столице Франции сгорела главная католическая святыня и один из символов Старого Света - собор Парижской Богоматери. Sputnik Узбекистан подготовил для вас материал, в котором мы вспоминаем самые интересные факты о соборе и о его месте в фотоистории.

© Sputnik / Фотофакт. Собор Парижской Богоматери.

Строительство храма длилось почти два века

Первый камень собора был заложен в 1163 году, а на само строительство ушло 182 года. Сначала планировалось, что стены собора смогут принять одновременно всех жителей Парижа, то есть почти десять тысяч человек. Однако уже на начальных этапах строительства население в городе выросло в несколько раз.

© Sputnik / Фотофакт. Собор Парижской Богоматери.

Во время Французской революции антихристианские экстремисты ограбили и сильно повредили Нотр-Дам. Было уничтожено множество уникальных скульптур, разрушены могилы и витражи. Страшно себе представить, но во время Французской революции собор был превращен в склад для хранения продуктов питания. Лишь в 1802 году его вернули церкви и заново освятили.

© Sputnik / Фотофакт. Собор Парижской Богоматери.

Каждый из пяти колоколов имеет собственное имя

Самый большой, который находится в южной башне, называется Эммануэль, его вес - более 13 тонн. Легенда гласит, что скрытые сообщения и знаки, которые можно найти на фасаде собора, указывают на местонахождение философского камня, который превращает любой металл в золото и наделяет своего владельца бессмертием.

© Sputnik / Фотофакт. Собор Парижской Богоматери.

В соборе хранится терновый венец Иисуса Христа

До 1063 году одна из крупнейших христианских реликвий находилась на горе Сион в Иерусалиме, откуда ее перевезли во дворец византийских императоров в Константинополе. После длительного путешествия реликвия оказалась в казне Нотр-Дам де Пари.

© Sputnik / Фотофакт. Собор Парижской Богоматери.

Вся Франция планировала праздновать 850-летие Собора

Программа мероприятий действительно разнообразна – это богослужение, концерты, выставки, фестивали, научные конференции. Кроме того, на почте Франции запланирован выпуск памятных марок, посвященных юбилею. Также к круглой дате подготовлен специальный туристический маршрут, пройдя по которому, можно узнать о малоизвестных фактах в истории Нотр-Дам де Пари.

© Sputnik / Фотофакт. Собор Парижской Богоматери.

В соборе нет ни одной стены

В соборе Парижской Богоматери действительно нет стен. Все пространство занимают столбы, соединенные арками, а в отверстиях арок – витражи. К слову, в средний неф собора можно с легкостью поставить двенадцатиэтажный дом. Два центральных нефа пересекают друг друга, напоминая крест.

© Sputnik / Фотофакт. Собор Парижской Богоматери.

Всемирно известный собор Нотр-Дам де Пари был основан в XII веке, а пристраивался вплоть до XIV столетия. Готический храм - одна из главных католических святынь наравне с римскими соборами. Комплекс давно требовал реставрации, в связи с чем были начаты работы по повторной консервации памятника.

© Sputnik / Фотофакт. Собор Парижской Богоматери.

Легендарный Нотр-Дам полыхал более девяти часов. За кадрами в ужасе наблюдал весь мир.

© AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELT Париж в слезах и молитвах 10

В результате возгорания обрушился шпиль собора, внутри здание почти полностью выгорело.

Предположительно, возгорание началось на одном из верхних этажей собора, где проходили ремонтные работы и находились строительные леса.

Сейчас во Франции начался сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери. Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции предлагает гражданам сделать взнос на сумму от 50 до 500 евро или указать любую другую сумму по выбору.