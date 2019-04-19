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Абу Али Ибн Сино - Авиценна

Подарок Бухары: во Франции открыли памятник Авиценне

© Sputnik / Георгий Зельма
Культура
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Открытие состоялось в рамках празднования 20-летия побратимских отношений города Рюэй-Мальмезон и Бухары.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Во Франции открыт памятник Авиценне, переданный в дар от жителей Бухары, сообщает хокимият.

В Парке дружбы был разбит сад, где выступили артисты из Узбекистана.

Всего в церемонии участвовало около 500 человек.

Открытие состоялось в рамках празднования 20-летия побратимских отношений города Рюэй-Мальмезон и Бухары, а также визита во Францию узбекской делегации во главе с хокимом Бухарской области Уктамом Барноевым.

Напомним, Рюэй-Мальмезон находится в 14 км от Парижа. Город основан в 12-м веке. С ним связаны имена Наполеона I, Жозефины Бонапарт, Сальваторе Адамо, художников-импрессионистов, других великих сынов и дочерей Франции.

Теги:
памятник, Франция, Франция, Узбекистан, Узбекистан, Бухара



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