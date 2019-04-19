Российский телеканал "Культура" снимет фильм об Узбекистане

В создании цикла примут участие ведущие ученые, главы конфессий, краеведы, деятели культуры и даже известные повара Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Телеканал "Россия-Культура" снимет четырехсерийный фильм об Узбекистане, сообщается на портале uzbekistan.travel.

© Official touristic portal of Uzbekistan Телеканал "Россия-Культура" снимает фильм об Узбекистане

Документальная лента "Узбекистан — легенды о любви" расскажет об истории Великого шелкового пути, традициях, искусстве, науке, архитектуре и кулинарных традициях республики.

"В фильме будут воссозданы образы великих правителей прошлого Александра Македонского и Амира Темура, положившего начало эпохе Восточного Ренессанса", — отмечается в публикации.

© Official touristic portal of Uzbekistan Телеканал "Россия-Культура" снимает фильм об Узбекистане

Съемочная группа уже посетила исторический комплекс "Нуруллабой", государственный город-музей "Ичан Кала", экотуристические объекты "Хива Коракуз" и "Эшон равот", комплекс "Улли ховли" в Ургенче, а также побывала на Международном фестивале фольклорного искусства бахши, который прошел в Термезе.