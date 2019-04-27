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Бей в барабан: узбекские музыканты поедут на конкурс в Москву

© Sputnik / Евгений Одиноков
Культура
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Представители разных стран в возрасте от девяти до 28 лет будут соревноваться в 11 номинациях.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Музыканты из Узбекистана примут участие в Международном молодежном фестивале-конкурсе ударных инструментов Drumfest Russia 2019, сообщается на портале mos.ru. Мероприятие пройдет в Москве с 15 по 19 мая.

На фестиваль также приедут музыканты из Беларуси, Египта, Австрии, Сербии, США, Нидерландов, Франции и других стран.

Участники в возрасте от девяти до 28 лет будут соревноваться в 11 номинациях. Победителей выберут среди сольных исполнителей, а также среди ансамблей и оркестров духовых и ударных инструментов.

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По словам председателя оргкомитета Drumfest Russia Александра Биленького, участие в этом конкурсе — не только шанс показать свои способности, но и ступень к поступлению в музыкальные учебные заведения.

Членами жюри станут известные музыканты — Каз Родригез (Великобритания),  Демиан Шмитт (Франция),  Миро Сайе (Словения), Рууд Винер (Нидерланды), Фидель Алехандро (Куба), Небойша Живкович (Сербия), Алексей Чижик, Павел Степанов, Борис Ионов, Лев Слепнер и другие.

В финале фестиваля пройдет гала-концерт. В нем примут участие члены жюри, победители конкурса и приглашенные артисты.

Теги:
музыканты, музыка, фестиваль, Москва



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