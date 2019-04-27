Бей в барабан: узбекские музыканты поедут на конкурс в Москву

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Музыканты из Узбекистана примут участие в Международном молодежном фестивале-конкурсе ударных инструментов Drumfest Russia 2019, сообщается на портале mos.ru. Мероприятие пройдет в Москве с 15 по 19 мая.
На фестиваль также приедут музыканты из Беларуси, Египта, Австрии, Сербии, США, Нидерландов, Франции и других стран.
Участники в возрасте от девяти до 28 лет будут соревноваться в 11 номинациях. Победителей выберут среди сольных исполнителей, а также среди ансамблей и оркестров духовых и ударных инструментов.
Членами жюри станут известные музыканты — Каз Родригез (Великобритания), Демиан Шмитт (Франция), Миро Сайе (Словения), Рууд Винер (Нидерланды), Фидель Алехандро (Куба), Небойша Живкович (Сербия), Алексей Чижик, Павел Степанов, Борис Ионов, Лев Слепнер и другие.
В финале фестиваля пройдет гала-концерт. В нем примут участие члены жюри, победители конкурса и приглашенные артисты.