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Светлана Керимова

В Ташкенте пройдет тренинг блогера Светланы Керимовой для женщин

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Культура
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На семинаре будут обсуждаться темы о том, как исполнить свои мечты, а также секреты отношений и советы для развития личности.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Ташкенте 26 мая в Wyndham Tashkent Hotel пройдет мастер-класс под названием "Высший пилотаж в жизни" блогера и основателя центров Woman Insight Светланы Керимовой.

На семинаре будут обсуждаться темы о том, как исполнить свои мечты, а также секреты отношений и советы для развития личности.

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Публикация от Керимова Светлана (@kerymova_svetlana)

Стоимость билета - от 200 до 300 тысяч сумов.

Напомним, Светлана Керимова - блогер, психолог и предприниматель. 

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Публикация от Керимова Светлана (@kerymova_svetlana)

Теги:
YouTube, Instagram, Instagram, Instagram, блогер, семинар, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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