В Ташкенте пройдет тренинг блогера Светланы Керимовой для женщин

На семинаре будут обсуждаться темы о том, как исполнить свои мечты, а также секреты отношений и советы для развития личности.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Ташкенте 26 мая в Wyndham Tashkent Hotel пройдет мастер-класс под названием "Высший пилотаж в жизни" блогера и основателя центров Woman Insight Светланы Керимовой.

На семинаре будут обсуждаться темы о том, как исполнить свои мечты, а также секреты отношений и советы для развития личности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Керимова Светлана (@kerymova_svetlana) 1 Мар 2019 в 9:39 PST

Стоимость билета - от 200 до 300 тысяч сумов.

Напомним, Светлана Керимова - блогер, психолог и предприниматель.