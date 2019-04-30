В Ташкенте пройдет тренинг блогера Светланы Керимовой для женщин

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Ташкенте 26 мая в Wyndham Tashkent Hotel пройдет мастер-класс под названием "Высший пилотаж в жизни" блогера и основателя центров Woman Insight Светланы Керимовой.
На семинаре будут обсуждаться темы о том, как исполнить свои мечты, а также секреты отношений и советы для развития личности.
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Стоимость билета - от 200 до 300 тысяч сумов.
Напомним, Светлана Керимова - блогер, психолог и предприниматель.
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