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Халима Аден снялась для глянцего журнала в буркини и хиджабе

Халима Аден снялась для глянцего журнала в буркини и хиджабе

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Культура
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На снимках модель позирует в хиджабах и буркини ярких расцветок на фоне пляжа в Кении.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Американская модель кенийско-сомалийского происхождения Халима Аден приняла участие в съемке для нового номера Sports Illustrated, который посвящен одежде для купания, сообщает Elle.

На снимках модель позирует в хиджабах и буркини ярких расцветок на фоне пляжа в Кении.

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Публикация от Halima (@halima)

По словам СМИ, девушка стала первой в истории моделью в хиджабе и буркини на страницах пляжного выпуска Sports Illustrated.

"Не меняйте себя... Меняйте правила игры!! Все возможно! Попасть в Sports Illustrated — это для меня очень много. Это знак для моего сообщества и всего мира, который говорит, что женщины из всех слоев общества, с разной внешностью и воспитанием могут быть вместе и достойны восхищения. Большое спасибо Sports Illustrated Swimsuit Issue и всей команде за эту невероятную возможность", — написала Аден в своем Instagram.

Напомним, в 2016 году Халима Аден была первой девушкой, которая приняла участие в конкурсе красоты США в хиджабе. 

В США на конкурсе красоты девушка вышла на дефиле в буркини и хиджабе >>

Халима считает, что своим участием в конкурсе она способствовала разрушению сложившегося в Америке стереотипа "забитой" мусульманки.

Теги:
США, США, модель, мода, Мода, мода, буркини, Хиджаб



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