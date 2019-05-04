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Певец Григорий Лепс

Узбекистан может стать площадкой для проведения фестиваля "Жара"

© Sputnik / Максим Блинов
Культура
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"Жару" учредили в 2016 году музыканты Григорий Лепс, Эмин Агаларов и основатель "Русского радио" и премии "Золотой Граммофон" Сергей Кожевников.

ТАШКЕНТ, 4 мая - Sputnik. Организаторы музыкального фестиваля "Жара" провели переговоры с Узбекистаном. Об этом сообщил музыкант, учредитель проекта Эмин Агаларов в интервью РИА Новости. В этому году фестиваль состоялся в ОАЭ.

"Фестиваль в Дубае проходит впервые, два года он проходил в Баку, у нас сейчас переговоры с Израилем, Турцией, Майами. У нас также давно идут переговоры с Казахстаном, недавно - с Узбекистаном, это процесс непростой, когда привозишь сотню артистов, это ответственность, я к этому отношусь обстоятельно", - рассказал Агаларов.

По его словам, в идеале хотелось бы, чтобы в нем принимали участие больше зарубежных гостей.

В 2019 году в Музыкальном фестивале "Жара" приняли участие российские артисты, в частности Георгий Лепс, Валерия, Ольга Бузова, Леонид Агутин, а также украинская певица Maruv.

 

 

Теги:
Узбекистан, Дубай, песни, Музыка



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