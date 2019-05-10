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Узбекистанцы заняли первые места в музыкальном конкурсе в Италии

Узбекистанцы заняли первые места в музыкальном конкурсе в Италии

Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана
Культура
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При поддержке Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан в Конкурсе приняли участие учащиеся Республиканского специального музыкального академического лицея им. В. Успенского Асадбек Аюбжонов и Сирожиддин Сайфиддинов.

ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. В эти дни с 6 по 12 мая, в городе Барлетта (Италия) проходит 29-ый Международный конкурс юных музыкантов Citta di Barletta ("Читта ди Барлетта").

При поддержке Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан в Конкурсе приняли участие учащиеся Республиканского специального музыкального академического лицея им. В. Успенского Асадбек Аюбжонов и Сирожиддин Сайфиддинов.

Узбекистанцы получили первое место в категории "В" по игре на скрипке.

Напомним, международный конкурс юных музыкантов Citta di Barletta уже проводится в Италии 29 раз. Организатором конкурса выступает музыкальная ассоциация "Культура и музыка – Джузеппе Курчи" при поддержке администрации города Барлетта, региона Апулия, провинции Барлетта-Андриярани и Министерства культурного наследия.

Теги:
италия, Италия, Конкурс, музыканты, музыкант, Узбекистан, Узбекистан



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