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Моя любовь: San Jay опубликовал снимок с молодой девушкой

"Моя любовь": San Jay опубликовал снимок с молодой девушкой

© Instagram
Культура
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Сам рэпер пока никак не прокомментировал ситуацию, оставив всех додумывать, кем же ему приходится эта красотка.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Узбекский музыкант San Jay удивил своих поклонников, впервые выложив в Instagram фотографию со своей девушкой.

Рэпер подписал снимок: "Жоним Мани! Любовь моя!".

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Жоним Мани!!! @alisha_az_ Любовь моя !!!😍💝👰

Публикация от San Jay(singer) (@sanjaymusicofficial)

К слову, поклонники артиста по-разному отреагировали на такую выходку. Кто-то написал, что теперь дело идет к свадьбе, кто-то заметил, что девушка очень красивая и начал поздравлять его.

Но были и другие:

"Это дочка?", - написал один из пользователей.

"Он не старый, у него имидж такой! Хватит писать гадости про него", - ответил ему другой пользователь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALISHA (@alisha_az_)

Сам рэпер пока никак не прокомментировал ситуацию, оставив всех додумывать, кем же ему приходится эта красотка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALISHA (@alisha_az_)

Напомним, San Jay отличается своими скандальными выходками.

Так, в марте музыкант устроил скандал в очереди в одном из супермаркетов Ташкента. Видеозапись попала в Сеть и вызвала бурную реакцию.

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Также узбекистанцы обсуждали его перепалку с примадонной узбекской эстрады Юлдуз Усмановой – певец заявил, что она своровала у него идею для песни.

Затем один из сыновей Шерали Джураева обвинил San Jay в нарушении авторских прав и сумел добиться блокировки кавера.

Теги:
фото, Instagram, Instagram, Instagram, скандал, Шоу-бизнес, шоу-бизнес, артист, Популярная музыка, музыканты, музыка, музыкант, Музыка, рэп, Узбекистан, Узбекистан



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