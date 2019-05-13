"Моя любовь": San Jay опубликовал снимок с молодой девушкой

Сам рэпер пока никак не прокомментировал ситуацию, оставив всех додумывать, кем же ему приходится эта красотка.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Узбекский музыкант San Jay удивил своих поклонников, впервые выложив в Instagram фотографию со своей девушкой.

Рэпер подписал снимок: "Жоним Мани! Любовь моя!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Жоним Мани!!! @alisha_az_ Любовь моя !!!😍💝👰 Публикация от San Jay(singer) (@sanjaymusicofficial) 12 Май 2019 в 11:14 PDT

К слову, поклонники артиста по-разному отреагировали на такую выходку. Кто-то написал, что теперь дело идет к свадьбе, кто-то заметил, что девушка очень красивая и начал поздравлять его.

Но были и другие:

"Это дочка?", - написал один из пользователей.

"Он не старый, у него имидж такой! Хватит писать гадости про него", - ответил ему другой пользователь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALISHA (@alisha_az_) 7 Май 2019 в 8:53 PDT

Сам рэпер пока никак не прокомментировал ситуацию, оставив всех додумывать, кем же ему приходится эта красотка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALISHA (@alisha_az_) 8 Май 2019 в 5:35 PDT

Напомним, San Jay отличается своими скандальными выходками.

Так, в марте музыкант устроил скандал в очереди в одном из супермаркетов Ташкента. Видеозапись попала в Сеть и вызвала бурную реакцию.

San Jay оскандалился: рэпер возмущен, что его не узнали в очереди >>

Также узбекистанцы обсуждали его перепалку с примадонной узбекской эстрады Юлдуз Усмановой – певец заявил, что она своровала у него идею для песни.

Затем один из сыновей Шерали Джураева обвинил San Jay в нарушении авторских прав и сумел добиться блокировки кавера.