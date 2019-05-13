"Моя любовь": San Jay опубликовал снимок с молодой девушкой

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Узбекский музыкант San Jay удивил своих поклонников, впервые выложив в Instagram фотографию со своей девушкой.
Рэпер подписал снимок: "Жоним Мани! Любовь моя!".
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К слову, поклонники артиста по-разному отреагировали на такую выходку. Кто-то написал, что теперь дело идет к свадьбе, кто-то заметил, что девушка очень красивая и начал поздравлять его.
Но были и другие:
"Это дочка?", - написал один из пользователей.
"Он не старый, у него имидж такой! Хватит писать гадости про него", - ответил ему другой пользователь.
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Сам рэпер пока никак не прокомментировал ситуацию, оставив всех додумывать, кем же ему приходится эта красотка.
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Напомним, San Jay отличается своими скандальными выходками.
Так, в марте музыкант устроил скандал в очереди в одном из супермаркетов Ташкента. Видеозапись попала в Сеть и вызвала бурную реакцию.
San Jay оскандалился: рэпер возмущен, что его не узнали в очереди >>
Также узбекистанцы обсуждали его перепалку с примадонной узбекской эстрады Юлдуз Усмановой – певец заявил, что она своровала у него идею для песни.
Затем один из сыновей Шерали Джураева обвинил San Jay в нарушении авторских прав и сумел добиться блокировки кавера.