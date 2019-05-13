Весенний подарок от Усманова: в Ташкенте пройдет концерт Владимира Спивакова

Концерт Национального филармонического оркестра России пройдет бесплатно. На вечере прозвучат Пятая симфония Петра Чайковского и Второй фортепианный концерт Рахманинова.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Во вторник, 14 мая, в Ташкенте состоится концерт Национального филармонического оркестра России под управлением художественного руководителя и главного дирижера народного артиста СССР, артиста Мира ЮНЕСКО Владимира Спивакова.

Мероприятие, организованное Министерством культуры Узбекистана при содействии мецената Алишера Усманова, пройдет во Дворце международных форумов "Узбекистан". Концерт будет благотворительным, указывают организаторы.

© Sputnik / Евгений Одиноков Оркестру под управлением Спивакова в Ташкенте рукоплескали стоя

Вечер русской классической музыки откроет Пятая симфония Петра Ильича Чайковского.

В программе также - знаменитый Второй фортепианный концерт Рахманинова в исполнении стипендиата международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, лауреата II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, победителя "Евровидения", международного конкурса классической музыки для молодых музыкантов, обладателя международной профессиональной музыкальной премии BraVo в номинации "Открытие года" Ивана Бессонова.

Ранее стало известно, что Алишер Усманов снова возглавил список богатейших людей Великобритании среди россиян по версии The Times. Он не сдвинулся с места в рейтинге - бизнесмен занял восьмую строчку. Его состояние оценивается в 14,73 миллиарда долларов. В 2018 году он находился на той же строчке с 14,29 миллиарда долларов.