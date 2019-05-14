Большинство россиян не смотрели "Игру престолов" - ВЦИОМ

Лишь 8% граждан хотели бы начать знакомство с этим сериалом.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Более 70% россиян не смотрели или не планируют смотреть телесериал "Игра престолов" - такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, 20% россиян смотрят "Игру престолов" или планируют это сделать. Из них наблюдают за ходом событий заключительного сезона 18% опрошенных, а еще 54% собираются его смотреть. При этом для молодежи (31% среди 18-24-летних) сериал показался более интересным, нежели для старшего поколения (2% среди людей в возрасте старше 60 лет).

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Большинству тех, кто смотрит или смотрел ранее "Игру престолов", сериал понравился: из них 57% отметили неожиданный сюжет и непредсказуемый сценарий, 25% сказали об актерах и их игре, 18% назвали качественную съемку, а раскрытие персонажей и спецэффекты упомянули 11% и 7% соответственно.

Количество тех респондентов, кто смотрит или смотрел сериал, но он им не понравился, составило 18%.

Напомним, вчера американский канал HBO опубликовал тизер шестой и последней серии финального сезона "Игры престолов".

В Сети опубликован тизер шестой серии "Игры престолов">>

Ранее Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен, рассказала, что эпизоды последнего сезона будут самыми интригующими из всех и "шокируют" зрителей.

Сериал, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина, выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми". Он стал популярным благодаря захватывающим сюжетным поворотам и неожиданной гибели многих главных героев.