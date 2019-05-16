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Тохир Малик брался за перо только тогда, когда ему было что сказать

Тохир Малик брался за перо только тогда, когда ему было что сказать

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Культура
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Сегодня в столице в возрасте 72 лет ушел из жизни народный писатель Узбекистана Тохир Малик. Известный узбекский писатель, преподаватель Университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои в Ташкенте и доктор филологических наук Улугбек Ҳамдам рассказал Sputnik Узбекистан, в чем причина всенародной популярности великого автора.

ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. Корреспондент Sputnik Узбекистан побеседовал с одним из коллег народного писателя Тохира Малика. Улугбек Хамдам рассказал о неповторимом литературном стиле автора, о его уникальном даре и о том наследии, которое он оставил после себя на поколения вперед.

Тохир Малик брался перо только тогда, когда у ему было что сказать, отметил известный узбекский писатель, преподаватель Университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои в Ташкенте и доктор филологических наук Улугбек Хамдам.

"Он был старше меня на целое "писательское поколение". Мне не удалось поработать с ним, но мы очень часто встречались, общались на разных мероприятиях, чем я горжусь по сей день", - рассказал Улугбек Хамдам.

Тохир Малик невероятно популярный писатель в Узбекистане. Почти в каждом книжном магазине есть специальная секция с его произведениями. В народе ее называют "Уголок Тохира Малика".

Секрет его популярности был в первую очередь в его искренности. Он  брался за перо перо, только тогда, когда ему было что сказать. Он не писал ради какого-то литературного эксперимента или просто так. И поэтому в каждой его книге отчетливо виден авторский замысел и художественная идея.

Литературный стиль Тохир Малика, это  лаконичность,  логичность и жизненность. Он никогда не "лил воду". Он всегда умел замечать и остро, с юмором изображать жизнь.С успехом превращал окружающую его правду в художественное произведение.   

Он всегда создавал ярких героев с богатым и интересным жизненным опытом. Вы не встретите среди его персонажей  "серых" личностей.

В своих произведениях Малик, со свойственным ему богатым узбекским языком, передавал культурные особенности и национальные черты народа Узбекистана. Например, в  его популярном романе "Шайтанат" (Дьяволиада) в  каждом герое, в каждом диалоге чувствуется  национальный дух. Мне кажется, секрет популярности романа кроется и в этом. Не зря у него была настолько же яркая экранизация.

В другом его романе "Хазонрезги" (Листопад) ярко описаны чувства пожилого узбека, его мировоззрение и отношения с другими людьми. И в нем опять отчетливо чувствуется отражение узбекского образа жизни, традиций и уважения к старшим.

© Тохир Малик / Fb
Народный писатель Тохир Малик скончался в Ташкенте

Я бы посоветовал молодому поколению учиться у Тохира Малика всему: умению изящно использовать узбекский язык, самобытности, приверженности  национальному духу и конечно, лаконичности.

Главное - не повторять чужой путь, не пытаться быть похожим на известных мировых писателей.  

И брать в руки перо, когда есть что писать.




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