Кино будет: Узбекистан стал официальным членом AFCI

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. В национальном павильоне Узбекистана на фестивале Marche du Film (Festival de Cannes) киномиссия республики была офицально принята в ряды AFCI, сообщает пресс-служба Национальной кинокомиссии Узбекистана.
Соответствующий сертификат вручила Президент Международной ассоциации киномиссии Джесс Коноплиа. Это дает возможность войти в международную базу данных, где продюсеры и конокомпании смогут открыть для себя Узбекистан.
В ходе беседы были также презентованы возможности копродукции и кинолокации Узбекистана.
Теперь кинематографисты Узбекистна будут приглащаться на конференции и семинары для того, чтобы усовершенствовать деятельность кинокомиссии.
Штаб-квартира AFCI находится в Лос Анжелесе, США, в ней насчитывается более 300 членов кинокомисий по всему миру.
Также среди целей - привлечь зарубежные кинокомпании для совместного производства фильмов.
Напомним, что в этом году за главный приз Каннского фестиваля будет бороться 21 фильм из 13 стран.