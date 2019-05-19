Узбекистан стал первой в ЦА страной-участницей Международной ассоциации киномиссии.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. В национальном павильоне Узбекистана на фестивале Marche du Film (Festival de Cannes) киномиссия республики была офицально принята в ряды AFCI, сообщает пресс-служба Национальной кинокомиссии Узбекистана.

пресс-служба Национальной кинокомиссии Узбекистана Кино будет: Узбекистан стал официальным членом AFCI

Соответствующий сертификат вручила Президент Международной ассоциации киномиссии Джесс Коноплиа. Это дает возможность войти в международную базу данных, где продюсеры и конокомпании смогут открыть для себя Узбекистан.

В ходе беседы были также презентованы возможности копродукции и кинолокации Узбекистана.

Теперь кинематографисты Узбекистна будут приглащаться на конференции и семинары для того, чтобы усовершенствовать деятельность кинокомиссии.

Штаб-квартира AFCI находится в Лос Анжелесе, США, в ней насчитывается более 300 членов кинокомисий по всему миру.

пресс-служба Национальной кинокомиссии Узбекистана Кино будет: Узбекистан стал официальным членом AFCI

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Задача делегации Узбекистана – представить возможности узбекского кинотуризма и удобные кинолокации страны, заинтересовать и пригласить известных кинематографистов для организации съемок своих фильмов в Узбекистане.

Также среди целей - привлечь зарубежные кинокомпании для совместного производства фильмов.

Напомним, что в этом году за главный приз Каннского фестиваля будет бороться 21 фильм из 13 стран.