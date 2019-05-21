Как узбекский плов поможет нуждающимся детям

Благотворительный фестиваль узбекского плова в Пензе поможет детям с ограниченными возможностями и укрепит дружбу между народами.

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Мероприятие состоится 12 июня в Пензенской области России. Все собранные средства будут направлены​ на лечение детей-инвалидов.

Фестиваль проводится уже седьмой раз подряд и набирает все большую популярность. На этот раз инициативу пензенцев поддержат узбекские диаспоральные организации из 25 регионов России, от Камчатки до Мурманска. Таким образом, мероприятие впервые пройдет во всероссийском масштабе​.

© Foto : Денис Говорухин Национальная кухня онлайн: какой плов чаще всего узбекистанцы ищут в Сети

В прошлом году за вкусным ароматным блюдом из мяса и риса выстраивались целые очереди. Плов с нутом, плов с сухофруктами, с чесноком, с перепелиными яйцами – в общем, на любой вкус.

Чтобы получить порцию плова, гости опускают символическую сумму в специальный ящик, а взамен получают талончик, с которым затем подходят к поварам. На предыдущем фестивале одна порция стоила 100 рублей.

"Саммит плова", как его называют организаторы, – это не просто гастрономическое мероприятие, но еще и конкурс поваров, чьи способности оценивает жюри. Победителем XI фестиваля выбрали 24-летнего Шербека Каримова родом из города Шахризабс. Плов он приготовил с соответствующим названием – "Шахризабский".

Правда, понаблюдать за самим процессом приготовления зрителям не удастся, так как "правильный" плов делают на открытом огне, а в центре города, естественно, этого делать нельзя. Поэтому из года в год повара трудятся в кафе и на личных подворьях, а в сквер привозятся огромные чугунные казаны, доверху наполненные ароматно пахнущим угощением.

"Здесь вообще все безумно вкусно, начнем с этого. Повара замечательные, плов вкусный! Масса впечатлений на самом деле", – отметила член жюри прошлогоднего конкурса Марина Дулаева.

Традиционное блюдо известно почти во всех странах Востока, однако узбекский плов можно назвать настоящим кулинарным шедевром. Попробовать и оценить по достоинству творение узбекских мастеров сможет каждый житель города. Мероприятие начнется в 10.00 в сквере "Копилка пословиц".