Как узбекский плов поможет нуждающимся детям

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Мероприятие состоится 12 июня в Пензенской области России. Все собранные средства будут направлены на лечение детей-инвалидов.
Фестиваль проводится уже седьмой раз подряд и набирает все большую популярность. На этот раз инициативу пензенцев поддержат узбекские диаспоральные организации из 25 регионов России, от Камчатки до Мурманска. Таким образом, мероприятие впервые пройдет во всероссийском масштабе.
Чтобы получить порцию плова, гости опускают символическую сумму в специальный ящик, а взамен получают талончик, с которым затем подходят к поварам. На предыдущем фестивале одна порция стоила 100 рублей.
"Саммит плова", как его называют организаторы, – это не просто гастрономическое мероприятие, но еще и конкурс поваров, чьи способности оценивает жюри. Победителем XI фестиваля выбрали 24-летнего Шербека Каримова родом из города Шахризабс. Плов он приготовил с соответствующим названием – "Шахризабский".
Правда, понаблюдать за самим процессом приготовления зрителям не удастся, так как "правильный" плов делают на открытом огне, а в центре города, естественно, этого делать нельзя. Поэтому из года в год повара трудятся в кафе и на личных подворьях, а в сквер привозятся огромные чугунные казаны, доверху наполненные ароматно пахнущим угощением.
"Здесь вообще все безумно вкусно, начнем с этого. Повара замечательные, плов вкусный! Масса впечатлений на самом деле", – отметила член жюри прошлогоднего конкурса Марина Дулаева.
Традиционное блюдо известно почти во всех странах Востока, однако узбекский плов можно назвать настоящим кулинарным шедевром. Попробовать и оценить по достоинству творение узбекских мастеров сможет каждый житель города. Мероприятие начнется в 10.00 в сквере "Копилка пословиц".