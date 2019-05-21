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Музей Сергея Есенина в Ташкенте

Делегация Рязани отправится по следам Сергея Есенина в Ташкент

Министерство культуры Республики Узбекистан
Культура
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19 0 0

Гости из Рязани договорятся по поводу сотрудничества с музеем Есенина в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Посольство Узбекистана в России при поддержке Минкульта республики и музея Сергея Есенина в Ташкенте воплощает в жизнь проект "По следам Сергея Есенина".

Кадр из фильма Пой песню, поэт...
© Sputnik / Ю. Родькин
Рязань - Ташкент - Бухара: экспедиция по следам Есенина

В рамках этого проекта делегация из Рязани c 21 по 27 мая собирается посетить Узбекистан.

"Ученые, предприниматели, музейные работники и просто поклонники поэзии отправятся в путь по следам великого поэта Сергея Есенина", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Двадцать второго мая гости из Рязани прибудут в музей Есенина в Ташкенте. Стороны обсудят сотрудничество между государственными музеями Сергея Есенина в селе Константиново Рязанской области и узбекской столицы.

Из Ташкента российская экспедиция направится в Самарканд, и дальше – в Бухару, где примет участие в XVIII Международном фестивале "Шелк и специи".

Теги:
Культура, Рязань, Россия, Ташкент, Узбекистан



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