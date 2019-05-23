Работы художника из Самарканда Бенькова представят в Москве

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин" откроется в Музее русского импрессионизма пятого июня, сообщает пресс-служба проекта.

Работы Павла Бенькова и Николая Фешина – русских художников и друзей, чью жизнь на два этапа разделила эмиграция – будут представлены вместе спустя более чем 90 лет. Ученик Ильи Репина Фешин эмигрировал в США в 1923 году, а Беньков, оставшийся на родине, переехал из родной Казани в Узбекистан и поселился в Самарканде.

Экспозиция будет поделена на три временных блока: дореволюционный период, американский период Фешина и узбекский период Бенькова. Живопись американского и узбекского блоков дополнят уникальные кадры документальной хроники 20-30-х годов XX века, которые позволят погрузиться в атмосферу эпохи. Три картины разных периодов станут яркими акцентами в экспозиции: "Катенька" и "Портрет девочки из племени Таос" кисти Фешина и "Девушка хивинка" Бенькова.

В проекте принимают участие Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Государственный музей искусства народов Востока, Музей Российской академии художеств, а также 10 частных коллекционеров.