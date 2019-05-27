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Валерий Меладзе очаровал узбекистанок на своем концерте в Ташкенте

Валерий Меладзе очаровал узбекистанок на своем концерте в Ташкенте

© Evgeniy Sorochin/Afisha.uz
Культура
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На своем концерте, который длился два часа, артист представил несколько свежих песен.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. В Ташкенте во Дворце "Дружба народов" состоялся сольный концерт российского исполнителя Валерия Меладзе, сообщает "Афиша.уз".

По словам издания, музыкант представил зрителям новую юбилейную программу "Свободный полет", которая длилась около двух часов.

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Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

Сам Валерий Меладзе опубликовал в своем Instagram много видео и написал: "Начало и конец концерта в Ташкенте. А что было между этими событиями, знают только зрители! Могу сказать только то, что такого количества цветов я еще не видел!!! Катта рахмат, Ташкент!!!".

На своем концерте артист представил несколько свежих песен: "Мой брат", "Свобода или сладкий плен", "Прощаться нужно легко".

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На счету Валерия Меладзе несколько престижных наград в области музыки, а его дуэты, например с Валерией, Григорием Лепсом, "ВИА ГРА", моментально становятся хитами. Единственным автором песен, которые исполняет Валерий Меладзе, остается брат Константин.

Напомним, на этих выходных в Ташкенте также выступила певица МакSим, которая буквально в конце апреля попала в серьезную аварию.

Теги:
звезды, знаменитости, шоу-бизнес, Концерт, музыканты, музыкант, музыка, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, артист



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