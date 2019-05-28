"Шелк и специи" в Бухаре: дождь прошел, а впечатления остались

В одном из древнейших городов Узбекистана прошел XVIII туристический фестиваль "Шелк и специи", принявший в этом году гостей из 16 стран. Праздник удался даже несмотря на непогоду.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Пожалуй, впервые за почти 20-летнюю историю фестиваля корнаям и сурнаям во время костюмированного шествия перед церемонией открытия аккомпанировали грозные раскаты грома. Впрочем, общего настроения это не испортило, а кто-то увидел в этом даже добрый знак.

По традиции длинная колонна людей движется от цитадели Арк до площади Ляби-Хауз, проходя, таким образом, сквозь весь старый город. В ней – облаченные в национальные костюмы профессиональные артисты и учащиеся профильных учебных заведений.

Участники шествия, те кто постарше, играют на музыкальных инструментах, движутся в ритме восточных танцев, а молодежь патриотично скандирует "Бухоро" и "Узбекистон". Кажется, их совсем не заботит надвигающаяся непогода.

Sputnik Шествие музыкантов. Бухара, Узбекистан

"Ничего страшного, будет, что вспомнить", — говорит местная жительница Дилором Шакарова, прячась от грянувшего проливного дождя под навесом одного из уличных кафе на площади Ляби-Хауз. – Скоро дождь закончится, а впечатления останутся. Ну а мы с внуками пойдем смотреть на работы наших ремесленников".

Тучи действительно скоро разошлись и часа через два над Бухарой засияло привычное солнце…

От камерного до всемирного

Sputnik Девушки в национальных костюмах. Бухара, Узбекистан

В этом году фестиваль проходил всего два дня, вместо привычных трех, однако мероприятий меньше от этого не стало. Весь старый город превратился в одну большую концертную площадку, где выступления симфонических оркестров сменялись номерами этнографических коллективов. Кульминацией праздника стало небывалое для здешних мест 3D Mapping-шоу.

© Foto : Камиль Еникеев "Шелк и специи": что ждет гостей традиционного фестиваля в Бухаре

Sputnik Художники по текстилю Светлана Шихова и Владимир Пучковский из Андижана

Неизменным пунктом программы фестиваля "Шелк и специи" остаются ремесленная ярмарка. В этот раз она побила все рекорды – 600 мастеров со всех уголков Узбекистана, стран Центральной Азии, а также из России, Беларуси и даже Индии. Это втрое больше, чем во все предшествующие годы. Помимо новичков немало постоянных гостей. Среди них – художники по текстилю Владимир Пучковский и Светлана Шихова из Андижана, которые приехали на фестиваль уже в тринадцатый раз.

"Ежегодно наблюдаем, как тут все меняется. Если раньше фестиваль был небольшой, камерный и более творческий, то сейчас стал более сувенирным. Но мы любим это праздник мастеров и с удовольствием сюда приезжаем. Нас многие узнают, следят за нашей деятельностью в соцсетях. Это приятно. Кроме того, нашли здесь новых друзей и знакомых", — признается Светлана Шихова.

Настоящие усто и неповторимый плов

Особый интерес у публики вызывают мастер-классы, когда чеканщики, гончары и золотошвеи создают свои изделия прямо на глазах у зрителей.

Гончар с сорокалетним стажем из Самарканда Ильхом Бобомуратов застал еще самый первый фестиваль, с тех пор не пропустил ни одного. У Ильхома уже есть одна собственная ремесленная школа на 20 учеников, в будущем планирует открыть еще одну.

Sputnik Гончар из Самарканда Ильхом Бобомуратов

"За эти годы фестиваль вырос — стало больше туристов, больше гостей и участников. К тому же у нас хорошие продажи, так что для мастеров эта ярмарка очень выгодна", — говорит Бобомуродов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Глина, печь и лазурит: узбекский мастер о секретах риштанской керамики

Разумеется, какой же узбекский праздник без главного национального блюда. Аромат плова притягивает тысячи гостей, а продемонстрировать свои кулинарные способности в его приготовлении съезжаются лучшие поваров. В этот раз на "праздник плова" приехали с десяток кулинаров, которых тут называют "ошпазами". Среди них – Бобир Бадалов, чей плов наверняка запомнился его сослуживцам.

"В 1984-1986 годы я проходил службу в Германии, был там главным поваром, однажды даже участвовал на фестивале национальных блюд. Немцы тогда подарили мне часы, которые до сих пор висят у меня на стене", — вспоминает Бадалов.

Сегодня он шеф-повар одного из ресторанов в Гиждуване. На фестивале он уже второй раз, а в три года назад даже занял второе место в конкурсе. Сам повар признается, что едет в Бухару не за наградой, а чтобы побаловать гостей особым плов "кобили".

Sputnik Плов

"Я один здесь готовлю такой плов. От "софи", который популярен в Бухаре, он отличается иным методом приготовления. Соответственно и вкус у него другой", — говорит ошпаз.

Разумеется, все сто с лишним видов плова представить на одной секции фестиваля невозможно, но даже самый искушенный гурман отыщет тут блюдо по душе.

Праздник дружбы

Фестиваль "Шелк и специи" традиционно собирает большую семью из иностранных гостей. В этот раз на праздник приехали туристы из Россия, Германии, Бангладеш, Индии, Сингапура, Турции, Китая, Кореи и других стран. Только официальных делегаций было шестнадцать.

По словам гостьи из Рязани Раисы Лыениной, фестиваль дает возможность иностранцам познакомиться с культурой и традицией Узбекистана и, несомненно, оставляет массу впечатлений.

Sputnik Исполнение национальных песен. Бухара, Узбекистан

"Так все искренне, столько радости, солнца, улыбок и доброжелательности от людей. Редко такое встретишь. Уверена, мы еще должны сюда вернуться", — говорит она.

Раиса — заслуженный художник России, скульптор. В Узбекистан приехала в составе делегации "По следам Есенина" и, возможно, в скором будущем в одном из музеев Самарканда пройдет ее персональная выставка.

Еще один россиянин, Константин Воронцов, тоже в восторге от бухарского гостеприимства.

"Такое шествие мне пришлось увидеть впервые. Главное, что люди радостные, праздничные. Это прекрасно, когда народ сохраняет свои традиции", — признался он.

"Шелк и специи" — наиболее известный международный фестиваль региона, но в скором времени календарь культурных событий Бухары может пополниться и другими яркими проектами.