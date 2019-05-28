"Шелк и специи" в Бухаре: дождь прошел, а впечатления остались

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Пожалуй, впервые за почти 20-летнюю историю фестиваля корнаям и сурнаям во время костюмированного шествия перед церемонией открытия аккомпанировали грозные раскаты грома. Впрочем, общего настроения это не испортило, а кто-то увидел в этом даже добрый знак.
По традиции длинная колонна людей движется от цитадели Арк до площади Ляби-Хауз, проходя, таким образом, сквозь весь старый город. В ней – облаченные в национальные костюмы профессиональные артисты и учащиеся профильных учебных заведений.
Участники шествия, те кто постарше, играют на музыкальных инструментах, движутся в ритме восточных танцев, а молодежь патриотично скандирует "Бухоро" и "Узбекистон". Кажется, их совсем не заботит надвигающаяся непогода.
"Ничего страшного, будет, что вспомнить", — говорит местная жительница Дилором Шакарова, прячась от грянувшего проливного дождя под навесом одного из уличных кафе на площади Ляби-Хауз. – Скоро дождь закончится, а впечатления останутся. Ну а мы с внуками пойдем смотреть на работы наших ремесленников".
Тучи действительно скоро разошлись и часа через два над Бухарой засияло привычное солнце…
От камерного до всемирного
"Ежегодно наблюдаем, как тут все меняется. Если раньше фестиваль был небольшой, камерный и более творческий, то сейчас стал более сувенирным. Но мы любим это праздник мастеров и с удовольствием сюда приезжаем. Нас многие узнают, следят за нашей деятельностью в соцсетях. Это приятно. Кроме того, нашли здесь новых друзей и знакомых", — признается Светлана Шихова.
Настоящие усто и неповторимый плов
Особый интерес у публики вызывают мастер-классы, когда чеканщики, гончары и золотошвеи создают свои изделия прямо на глазах у зрителей.
Гончар с сорокалетним стажем из Самарканда Ильхом Бобомуратов застал еще самый первый фестиваль, с тех пор не пропустил ни одного. У Ильхома уже есть одна собственная ремесленная школа на 20 учеников, в будущем планирует открыть еще одну.
"За эти годы фестиваль вырос — стало больше туристов, больше гостей и участников. К тому же у нас хорошие продажи, так что для мастеров эта ярмарка очень выгодна", — говорит Бобомуродов.
"В 1984-1986 годы я проходил службу в Германии, был там главным поваром, однажды даже участвовал на фестивале национальных блюд. Немцы тогда подарили мне часы, которые до сих пор висят у меня на стене", — вспоминает Бадалов.
Сегодня он шеф-повар одного из ресторанов в Гиждуване. На фестивале он уже второй раз, а в три года назад даже занял второе место в конкурсе. Сам повар признается, что едет в Бухару не за наградой, а чтобы побаловать гостей особым плов "кобили".
"Я один здесь готовлю такой плов. От "софи", который популярен в Бухаре, он отличается иным методом приготовления. Соответственно и вкус у него другой", — говорит ошпаз.
Разумеется, все сто с лишним видов плова представить на одной секции фестиваля невозможно, но даже самый искушенный гурман отыщет тут блюдо по душе.
Праздник дружбы
Фестиваль "Шелк и специи" традиционно собирает большую семью из иностранных гостей. В этот раз на праздник приехали туристы из Россия, Германии, Бангладеш, Индии, Сингапура, Турции, Китая, Кореи и других стран. Только официальных делегаций было шестнадцать.
По словам гостьи из Рязани Раисы Лыениной, фестиваль дает возможность иностранцам познакомиться с культурой и традицией Узбекистана и, несомненно, оставляет массу впечатлений.
Раиса — заслуженный художник России, скульптор. В Узбекистан приехала в составе делегации "По следам Есенина" и, возможно, в скором будущем в одном из музеев Самарканда пройдет ее персональная выставка.
Еще один россиянин, Константин Воронцов, тоже в восторге от бухарского гостеприимства.
"Такое шествие мне пришлось увидеть впервые. Главное, что люди радостные, праздничные. Это прекрасно, когда народ сохраняет свои традиции", — признался он.
"Шелк и специи" — наиболее известный международный фестиваль региона, но в скором времени календарь культурных событий Бухары может пополниться и другими яркими проектами.