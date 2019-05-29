12:39 29 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.52
  • EUR9505.92
  • USD8485.91
Поиск
Памятник кузнецу Шаахмеду Шамахмудову в Бекабаде

Итальянский предприниматель подарил Узбекистану памятник Шамахмудову

SFI Management Group
Культура
Получить короткую ссылку
9 0 0

На торжественном мероприятии выступила дочь Шамахмудова – Холида (Ольга), которая поблагодарила всех, кто хранит память об ее отце, пожелала металлургам успехов в их нелегком труде.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. В Бекабаде в День работников горной и металлургической промышленности Узбекистана был открыт памятник нашему легендарному соотечественнику – кузнецу Шаахмеду Шамахмудову, сообщает компания SFI Management Group.

Как рассказал на церемонии открытия член наблюдательного совета компании SFI Management Group Кабул Шодиев, он как-то в разговоре с президентом итальянской компании Danieli Джанпьетро Бенедетти упомянул о нашем земляке, усыновившем в годы войны 15 сирот, эвакуированных из России.

Памятник кузнецу Шаахмеду Шамахмудову в Бекабаде
SFI Management Group
Памятник кузнецу Шаахмеду Шамахмудову в Бекабаде

Этот подвиг узбекского кузнеца буквально потряс известного итальянского бизнесмена, и он решил увековечить нашего соотечественника в бронзе. Памятник был изготовлен в Италии, потом привезен в Бекабад и установлен на "Узметкомбинате".

Именно Бенедетти в торжественной обстановке представил его собравшимся на церемонии, подчеркнув, что "кузнец Шамахмудов, наш коллега, – легендарный человек, сумевший приютить и воспитать 15 детей в суровые годы войны, это трудно представить, это вызывает огромное восхищение".

Памятник кузнецу Шаахмеду Шамахмудову в Бекабаде
SFI Management Group
Памятник кузнецу Шаахмеду Шамахмудову в Бекабаде

Отметим, что статуя Шамахмудова отличается от известного ташкентского памятника, где он и его жена изображены в окружении усыновленных ими детей. Здесь на первом плане – профессионализм кузнеца, его желание "укротить" непокорный металл, он словно заряжен на предстоящую работу.

Родственники Шаахмеда Шамахмудова
SFI Management Group
Родственники Шаахмеда Шамахмудова

На торжественном мероприятии выступила дочь Шамахмудова – Холида (Ольга), которая поблагодарила всех, кто хранит память об ее отце, пожелала металлургам успехов в их нелегком труде.

Теги:
памятник, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Нур-Султане впервые прошел чемпионат Азии по бодибилдингу
Идеальные формы и много загара: чемпионат Азии по бодибилдингу
Лавров о США: всегда, когда наращивается военный потенциал, риски возрастают
Лавров оценил намерение США увеличить контингент на Ближнем Востоке
Действия при пожаре в самолете
Как выжить при пожаре в самолете

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054