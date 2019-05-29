Итальянский предприниматель подарил Узбекистану памятник Шамахмудову

На торжественном мероприятии выступила дочь Шамахмудова – Холида (Ольга), которая поблагодарила всех, кто хранит память об ее отце, пожелала металлургам успехов в их нелегком труде.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. В Бекабаде в День работников горной и металлургической промышленности Узбекистана был открыт памятник нашему легендарному соотечественнику – кузнецу Шаахмеду Шамахмудову, сообщает компания SFI Management Group.

Как рассказал на церемонии открытия член наблюдательного совета компании SFI Management Group Кабул Шодиев, он как-то в разговоре с президентом итальянской компании Danieli Джанпьетро Бенедетти упомянул о нашем земляке, усыновившем в годы войны 15 сирот, эвакуированных из России.

SFI Management Group Памятник кузнецу Шаахмеду Шамахмудову в Бекабаде

Этот подвиг узбекского кузнеца буквально потряс известного итальянского бизнесмена, и он решил увековечить нашего соотечественника в бронзе. Памятник был изготовлен в Италии, потом привезен в Бекабад и установлен на "Узметкомбинате".

Именно Бенедетти в торжественной обстановке представил его собравшимся на церемонии, подчеркнув, что "кузнец Шамахмудов, наш коллега, – легендарный человек, сумевший приютить и воспитать 15 детей в суровые годы войны, это трудно представить, это вызывает огромное восхищение".

SFI Management Group Памятник кузнецу Шаахмеду Шамахмудову в Бекабаде

Отметим, что статуя Шамахмудова отличается от известного ташкентского памятника, где он и его жена изображены в окружении усыновленных ими детей. Здесь на первом плане – профессионализм кузнеца, его желание "укротить" непокорный металл, он словно заряжен на предстоящую работу.

SFI Management Group Родственники Шаахмеда Шамахмудова

На торжественном мероприятии выступила дочь Шамахмудова – Холида (Ольга), которая поблагодарила всех, кто хранит память об ее отце, пожелала металлургам успехов в их нелегком труде.